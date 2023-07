My Home My Destiny, anticipazioni trama 11 luglio: Faruk spinge Zeynep alla fuga

Ecco le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà martedì 11 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, martedì 11 luglio 2023, alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. La nuova soap turca in onda sull'ammiraglia Mediaset, in prima visione per l'Italia, è "accompagnata" da un volto assai familiare: quello di Demet Özdemir, già co-protagonista di DayDreamer al fianco di Can Yaman.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 10 luglio

Abbiamo conosciuto Zeynep (Demet Özdemir), ora una bella ragazza in carriera che sogna di diventare un grande avvocato, un tempo bambina con ben altre possibilità, nata in una famiglia povera e problematica, che, grazie all'amore e al grande cuore di sua madre, viene data in adozione a una ricca famiglia. Crescendo, Zeynep sente sempre più pressante il richiamo delle proprie origini, pur essendo molto amata tanto dalla sua famiglia adottiva quanto dal suo fidanzato, Faruk. E sono proprio il ragazzo e la madre adottiva ad aver organizzato per lei una grande festa di compleanno.

My Home My Destiny, anticipazioni 11 luglio: Faruk nasconde un secondo fine

Nermin ha organizzato un grande party a sorpresa con la complicità di Faruk. Il ragazzo però ha nascosto a tutti quanto intende fare. Durante la festa di compleanno, infatti, chiede all'amata Zeynep di sposarlo. La reazione generata, però, non è proprio quella attesa: la povera Zeynep fugge dal party in preda allo sconforto. Non vuole sposarsi prima di aver coronato il suo sogno di diventare avvocato, allo stesso tempo non se la sente di confessare ogni dettaglio del suo passato a colui che vorrebbe diventare suo marito.

Nel prossimo episodio di My Home My Destiny la protagonista deciderà di tornare alle origini

Dopo aver incontrato Sakine, la sua vera madre, Zeynep non capisce più, infatti, quale sia il suo posto nel mondo. Sente però che tornare nel suo quartiere d'origine l'aiuterà a prendere una decisione. Scappata dalla festa, lasciato Faruk ad aspettarla senza una risposta, Zeynep decide di far visita a Sakine e Bayram, i genitori biologici. Qui scopre però una verità che l'amareggia.

Tutta la verità sulla famiglia d'origine di Zeynep nella puntata di martedì di My Home My Destiny

Nonostante l'aiuto promesso in cambio del grande sacrificio, Ekrem e Nermin, genitori adottivi, non stanno sostenendo finanziariamente Sakine e Bayram, che vivono in condizioni assai precarie. Il motivo? Ekrem ha scoperto che Bayram è un alcolista. Zeynep è sempre più confusa e non capisce come mai neppure la fedele Emine le abbia mai detto la verità.

In My Home My Destiny dell'11 luglio, però, i matrimoni potrebbero diventare due

C'è una storia che corre parallela a quella della protagonista ed è la storia di Mehdi. Sua madre vuole tagliare i ponti con il passato difficile che ha contraddistinto la vita di Mehdi e dell'intera famiglia. Ecco perchè ha deciso di cercargli moglie e la sua scelta, casualmente, ricade proprio sulla bella Zeynep, incontrata per caso da Zeliha nel quartiere. Mehdi però non ha alcuna intenzione di assecondare i desideri materni.

My Home My Destiny: dove vederlo in streaming

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.