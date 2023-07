My Home My Destiny anticipazioni trama 1 agosto: Benal è incinta!

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà martedì 1° agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, martedì 1° agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir, vorrebbe adottare Kibrit ma Mehdi dubita ancora così tanto di lei da opporsi all'idea.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 31 luglio

L'appuntamento che Nuh ed Emine hanno organizzato per Mehdi e Zeynep sembra un completo disastro. Mentre stanno cercando un posto per mangiare, però, Mehdi salva un bambino e Zeynep decide di dargli una seconda possibilità. La Gosku sta anche pensando di adottare Kibrit, finita in una casa famiglia, ma quando ne parla al Karaca, lui rifiuta.

Anticipazioni del 1° agosto: Zeynep e Mehdi si riavvicinano

Dopo le incomprensioni del giorno precedente, Mehdi ha capito che sua moglie non fuggirà mai con Faruk a Londra, e questo lo porta a riavvicinarsi a Zeynep. Le due famiglie festeggiano il ritrovato entusiasmo e i due sposini ritengono sia il momento di fare un annuncio: adotteranno Kibrit.

Benal interrompe la festa nell'episodio di martedì

Benal nel frattempo, visto il numero sempre crescente di nausee e capogiri, ha deciso di fare un test di gravidanza. Scopre così di essere incinta! E il bambino è di Mehdi. Sconvolta da quanto appena accaduto, in un primo momento decide di non comunicare la notizia a nessuno ma poi si presenta a casa Karaca proprio mentre tutti stanno festeggiando.

Nel prossimo episodio della soap turca Faruk avvicina Emine

Nel frattempo, Faruk, nel tentativo di avere notizie di Zeynep, avvicina Emine con fare piuttosto ambiguo, al punto da insospettirla. Mujgan continua a tessere la sua tela, cercando di intromettersi nel matrimonio di Mehdi e Zeynep, ma Zeliha lo capisce e cerca di impedirglielo.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.