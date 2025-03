My Hero Academia: Vigilantes, la data di uscita in Italia della nuova serie spin-off del celebre franchise

Crunchyroll ha svelato la data di uscita della serie animata My Hero Academia: Vigilantes, il progetto spinoff del popolare franchise: l'appuntamento per i fan è stato fissato a lunedì 7 aprile, con nuovi episodi in anteprima settimanale in contemporanea con il Giappone.

Toho Co., Ltd. ha condiviso oggi un nuovo trailer e il poster del progetto che racconterà una storia prequel basata sul manga originale creato da Kohei Horikoshi.

I protagonisti della serie

Il nuovo trailer di My Hero Academia: Vigilantes rivela la sigla di apertura intitolata Kekka Orai, eseguita da Kocchi no Kento, meglio conosciuto per la sua canzone virale Hai Yorokonde.

Nel video si possono vedere inoltre i protagonisti della serie animata che è stata diretta da Kenichi Suzuki (JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders; Cells at Work!).

La composizione della serie e la sceneggiatura sono state scritte da Yosuke Kuroda (My Hero Academia; Trigun).

Asa Suehira, Chief Content Officer di Crunchyroll, ha dichiarato: "My Hero Academia ha affascinato i fan di tutto il mondo per quasi un decennio e ora My Hero Academia: Vigilantes offre una nuova ed entusiasmante prospettiva sul mondo amato da questo franchise. Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con TOHO e di portare questo attesissimo spin-off al pubblico di tutto il mondo".

Il cast e il team della serie

L'animazione del progetto animato è prodotta da bones film (Gachiakuta) e lo show è basato sull'omonimo manga creato da Hideyuki Furuhashi, Betten Court e Kohei Horikoshi.

Il cast artistico include il character design di Takahiko Yoshida (Cells at Work!); l'art director Yukihiro Watanabe (SSSS. Gridman); il color design di Haruko Nobori (The Faraway Paladin); il direttore della fotografia Yingying Zhang (The Case Study of Vanitas); il direttore 3DCG Mizuki Sasaki (My Hero Academia); il montaggio di Kiyoshi Hirose (Fire Force); le musiche composte da Yuki Hayashi (My Hero Academia; Haikyu!!); Shogo Yamashiro e Yuki Furuhashi; direttore del suono Masafumi Mima (My Hero Academia; Attack on Titan).