My Hero Academia, la nuova serie introduce un personaggio ispirato a Batman

La serie My Hero Academia: Vigilantes introduce Knuckleduster, un vigilante brutale e disilluso che riecheggia l'anima più cupa di Batman, quella immaginata da Frank Miller. Senza poteri e senza pietà, Knuckleduster rappresenta il lato grezzo della giustizia, offrendo alla saga uno spaccato più realistico e crudo.

My Hero Academia: Vigilantes e il lato oscuro dell'eroismo con il suo Batman

Nella galassia esplosiva di My Hero Academia, tra eroi sorridenti e villain titanici, si apre finalmente uno spiraglio più torbido, umano e pericolosamente reale. È grazie allo spin-off Vigilantes che arriva Knuckleduster, una sorta di Batman giapponese, con le nocche sempre pronte e un'etica affilata come un coltello. Ambientata cinque anni prima della serie principale, My Hero Academia: Vigilantes lascia da parte gli scontri epici per immergersi nei sobborghi oscuri della legalità, là dove gli eroi ufficiali non arrivano. Knuckleduster, figura ruvida e visivamente ispirata al Cavaliere Oscuro, opera al margine della legge con metodi tanto efficaci quanto discutibili. Non ha tempo per codici morali levigati: picchia prima, riflette poi. "Chiedi perdono, non il permesso", risponde scontroso a Eraser Head, che lo accusa di brutalità e mancata trasparenza. Ma è proprio questa visione spietata che lo rende necessario. Quando gli eroi intervengono troppo tardi, lui ha già neutralizzato il problema. Magari lasciando qualche osso rotto in più del dovuto.

La serie si è spesso contraddistinta per presentare interpretazioni alternative degli eroi Marvel e DC . All-Might è paragonabile a Superman; è l'eroe più forte indiscusso, si batte per la giustizia e simboleggia la pace e la prosperità nei momenti di angoscia; Deku imita alcuni tratti di Spider-Man, Twice si ispira a Deadpool, ecc. Pur essendo il supereroe più popolare della DC, My Hero Academia non aveva mai offerto una vera e propria interpretazione alternativa di Batman. Ora ha rimediato: Knuckleduster è in tutto e per tutto un Batman alternativo. Non è il tipico mentore accogliente. Anzi, Koichi, il giovane protagonista, si ritrova trascinato in un apprendistato a base di pugni e cinismo. Il suo potere - un modesto "scivola e plana" - sembra ridicolo in confronto ai doni titanici degli altri eroi, ma è proprio questa umanità a rendere Vigilantes una ventata d'aria fresca.

Come il Batman di The Dark Knight Returns, Knuckleduster è anziano, tormentato, forse alcolizzato. Ma anche irriducibilmente necessario. In lui non c'è la gloria, solo rabbia organizzata e un disperato bisogno di pulire il marciume prima che germogli. Vigilantes non si limita a raccontare un nuovo eroe: introduce un contraltare essenziale alla narrazione ormai epica e talvolta prevedibile della serie principale. In fondo, ci ricorda che non servono poteri per essere eroi. Servono occhi aperti, pugni stretti e una certa dose di follia.