My Hero Academia, mancano pochi episodi al finale ma la storia potrebbe non concludersi: film in arrivo?

Con solo cinque episodi rimasti, l'anime di My Hero Academia si avvicina alla fine. Tuttavia, molti fan sperano in un epilogo cinematografico alla Demon Slayer, che possa ampliare il finale e rendere giustizia all'eredità degli eroi di Kohei Horikoshi.
Un finale troppo grande per stare in una stagione
Il ritorno di My Hero Academia è stato uno degli eventi più attesi della stagione autunnale, ma ora che l'anime è entrato nella sua fase conclusiva, la sensazione diffusa è che undici episodi non siano abbastanza. Con soli cinque capitoli ancora inediti, la serie rischia di comprimere troppo gli eventi del manga di Kohei Horikoshi, che conta oltre 430 capitoli e un epilogo arricchito da due nuovi capitoli post-finale pubblicati nel 2024.
La produzione di TOHO Animation e dello studio Bones si trova davanti a una sfida complessa: chiudere la saga in modo coerente e soddisfacente senza sacrificare l'impatto emotivo di Deku, Bakugo e degli altri giovani eroi. Da qui nasce l'idea che aleggia tra i fan: concludere My Hero Academia con un film che possa fungere da ponte tra l'ultima battaglia e il futuro dell'era degli eroi, magari esplorando cosa accade dopo la guerra che ha stravolto il mondo.
Un modello già vincente c'è, e si chiama Demon Slayer. Il successo mondiale di Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle ha dimostrato che i film d'animazione possono non solo chiudere una saga, ma amplificarne la portata narrativa. Un finale cinematografico permetterebbe alla storia di respirare, con animazioni di livello superiore e una conclusione degna della sua scala epica.
Dagli schermi alle sale: l'idea di un epilogo cinematografico
La possibilità di un film conclusivo non è poi così remota. L'universo di My Hero Academia ha già esplorato la via del grande schermo con successo: quattro film ufficiali, tutti accolti con entusiasmo, da Two Heroes fino a World Heroes' Mission.
Un quinto capitolo, definitivo e ambientato dopo gli eventi della serie, rappresenterebbe la chiusura perfetta del cerchio - e una mossa strategica per garantire al franchise un addio memorabile. Un lungometraggio permetterebbe inoltre di adattare il materiale extra del manga e offrire una prospettiva più ampia sul futuro di Deku, Uraraka e Todoroki. Un film che racconta la rinascita del mondo degli eroi dopo la guerra, un epilogo in grado di fondere azione e introspezione, come solo Horikoshi sa fare.
Dopo tutto, Demon Slayer ha riscritto le regole del successo cinematografico per l'animazione giapponese, e non sarebbe sorprendente se anche My Hero Academia seguisse quella strada. Gli ingredienti ci sono tutti: un fandom globale, un cast di personaggi carismatici e una storia che merita di brillare un'ultima volta sul grande schermo, come un ultimo atto di eroismo prima dei titoli di coda.