Music: il discusso film di Sia disponibile in streaming da oggi

Disponibile in streaming da oggi fino al 28 febbraio in Italia Music, il film di Sia con protagoniste Maddie Ziegler, musa della cantante, e Kate Hudson, candidata agli Oscar.

Music, disponibile a questo link, è una potente, originale e celebrativa dichiarazione artistica. Nel suo lungometraggio di esordio come sceneggiatrice e regista, la leggendaria artista musicale mondiale Sia ha reinventato in modo audace e avvincente il genere cinematografico musical. Star mondiale multi-platino nominata nove volte ai Grammy Award, due ai BRIT Awards e due ai Golden Globe, Sia è stata più volte definita regina del pop e una delle più importanti iconiche popstar del nuovo millennio, grazie a un ricercato songwriting e ad incredibili performance live.

Music: Kate Hudson in un numero musicale

Protagoniste del film, Maddie Ziegler, musa della cantante e protagonista di molti suoi video (tra cui l'acclamato Chandelier) e Kate Hudson, candidata agli Oscar e vincitrice del Golden Globe per il film Quasi famosi. Music parla della magia che può nascere quando chi non è in grado di esprimersi a parole incontra persone capaci di ascoltare col cuore. La storia ha inizio quando Zu (Hudson), in rotta con la propria famiglia e con una propensione a rovinarsi la vita con le proprie mani, si ritrova a essere nominata unica tutrice della sorellastra adolescente, Music (Ziegler). Music è una ragazza con un disturbo dello spettro autistico non verbale e Zu entra immediatamente in conflitto con le sue nuove responsabilità di tutrice.

Presto conosce Ebo (Odom), un vicino di casa premuroso e dall'animo gentile che la sorprende manifestando non solo compassione, ma anche una profonda comprensione nei confronti di Music. Zu si rende conto che Ebo è una persona su cui può fare affidamento e dalla quale può imparare molto. Music fonde un sentito racconto sulla forza dell'amore con sequenze musicali dai toni fluo e immaginifici, tipici di Sia, che offrono al pubblico un vivace scorcio della vita interiore dei personaggi.

