Sia vs. la comunità autistica: è polemica per il film della cantante, Music

Nuovo giorno, nuova polemica in quel di Hollywood, e quest'oggi riguarda il film scritto e diretto dalla cantaste Sia, Music. Nello specifico, il progetto è stato criticato dalla community di persone autistiche per aver, ancora una volta, preso un granchio con il casting e la rappresentatività on-screen.

"Ciao Sia, posso chiederti perché non hai ingaggiato un'attrice disabile per questa parte? È abbastanza offensivo il modo in cui ha scelto di rappresentare il personaggio. Le persone con disabilità non sono rotte e non hanno bisogno di essere aggiustate" è uno dei tantissimi commenti che il post con il trailer della pellicola condiviso dall'artista su Twitter ha ricevuto al momento della sua pubblicazione, come riporta anche Deadline.

"Questo è del tutto inaccettabile e non ci sono scuse, non dovresti permettere che persone non disabili e neurotipiche rappresentino un membro della comunità disabile. È incredibilmente offensivo, come lo è l'infantilizzazione del personaggio. Disgustata. Non distribuitelo" si legge poi, assieme a una sfilza di commenti molto simili.

Sia Furler ha tuttavia risposto in più occasioni, a volte cercando di rimarcare il fatto che abbia lavorato comunque a stretto contatto con persone appartenenti alla comunità disabile, e di come abbia speso tre anni a fare ricerche in merito; in un'altra istanza rivelando di aver provato a ingaggiare un'attrice autistica, ma che i risultati non sono stati quelli sperati perché la ragazza ha trovato l'esperienza "spiacevole e stressante"; e in altri casi mostrando tutta la sua frustrazione nei confronti di chi critica senza aver visto il film.

Ad ogni modo, la polemica è lungi dall'essersi placata, e gli utenti di Twitter - e non solo, considerando simili dichiarazioni da parte della National Autistic Society britannica e della American Association of People with Disabilities (AAPD) - continuano a discuterne animatamente della questione.

Intanto, Music, con Kate Hudson, LeslieOodom Jr. e Maddie Ziegler dovrebbe uscire nei primi mesi del 2021.