Music by John Williams, il trailer del documentario sul compositore delle musiche di Star Wars e Indiana Jones

Il documentario dedicato al celebre maestro, autore di indimenticabili colonne sonore come Lo squalo e Star Wars, in arrivo su Disney+, ecco quando.

Le colonne sonore immortali di John Williams saranno celebrate nel documentario Music by John Williams, in arrivo su Disney+ il 1 novembre. Come svela il trailer, il film riunisce il leggendario compositore con i suoi frequenti collaboratori Steven Spielberg, Ron Howard e Kathleen Kennedy, tutti produttori del ​​documentario.

Amatissimo dai cinefili, Williams ha realizzato le colonne sonore di film come Star Wars, Indiana Jones e Jurassic Park" e nel 2023, a 91 anni, è entrato nella storia come il candidato all'Oscar più anziano in qualsiasi categoria per _The Fabelmans. Il compositore ha un totale di 54 nomination agli Oscar e cinque vittorie.

Music by John Williams racconterà la vita e la prolifica carriera del leggendario compositore. Dai suoi esordi come pianista jazz fino alle vittorie agli Oscar, agli Emmy e ai Grammy, il documentario esamina in modo approfondito gli innumerevoli contributi di John Williams al cinema, inclusi molti franchise iconici, e alla musica e il suo impatto sulla cultura popolare.

La celebrazione di una carriera incredibile

Le voci di cineasti e artisti come George Lucas, J.J. Abrams, Chris Martin, Chris Columbus, Yo-Yo Ma, Ke Huy Quan, James Mangold e Alan Silvestri racconteranno l'impatto delle musiche di John Williams sulle loro esistenze.

Steven Spielberg, Brian Grazer, Ron Howard, Darryl Frank, Justin Falvey, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy e Frank Marshall produranno il documentario diretto e prodotto dal regista Laurent Bouzereau.

Di recente il maestro è uscito dal ritiro per realizzare la colonna sonora di The Fabelmans, film semi-autobiografico di Steven Spielberg.