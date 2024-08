John Williams, su Disney+ in arrivo un documentario dedicato al grande compositore

Music By John Williams, un documentario prodotto da Steven Spielberg che racconta la vita e la carriera di John Williams, compositore de Lo squalo e Star Wars, debutterà su Disney+ a novembre, dopo un'uscita limitata nelle sale.

Sarà, inoltre, il film di apertura dell'AFI Fest 2024, che si terrà al TCL Chinese Theatre dal 23 al 27 ottobre. La settimana successiva, il 1° novembre, il film arriverà su Disney+. Un altro dei produttori del film è Ron Howard, a capo della Imagine Entertainment che ha anche diretto il recente documentario Jim Henson: Idea Man, uscito sempre su Disney+.

Nel corso della sua carriera, Williams è stato nominato per 52 premi Oscar e ne ha vinti cinque per Il violinista sul tetto, Lo squalo, Guerre stellari, E.T. e Schindler's List. È noto anche per aver creato le leggendarie colonne sonore di Superman, Indiana Jones, Jurassic Park e molti altri. Inizialmente aveva dichiarato di volersi ritirare dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma poi ha cambiato idea.

"John Williams è un'icona americana con un impatto globale vero e senza tempo", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato dell'AFI, Bob Gazzale. "Si potrebbe dire che siamo al settimo cielo per l'opportunità di ospitare la prima mondiale del film, ma questo sentimento difficilmente sarebbe lo stesso senza la musica di E.T. l'Extra-Terrestre".

Harrison Ford: "Le musiche di John Williams mi perseguitano"

"Crescendo in Francia, ho scoperto le colonne sonore che compravo in vinile prima della maggior parte dei film americani che uscivano mesi dopo l'uscita negli Stati Uniti", ha aggiunto Laurent Bouzereau, che ha diretto il documentario. "John Williams è stato il compositore con cui mi sono immediatamente identificato; le sue colonne sonore mi hanno fatto innamorare della musica e mi hanno fatto capire, in giovane età, il potere che una colonna sonora ha sulla narrazione cinematografica. Questa era una storia importante da raccontare, non solo perché riguarda uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, ma anche per il messaggio che porta sulla sopravvivenza della musica orchestrale e dei musicisti".

Nel film sono presenti interviste a celebrità come lo stesso Spielberg, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Kate Capshaw, Gustavo Dudamel, J.J. Abrams, Chris Martin, Ron Howard, Chris Columbus, George Lucas, Itzhak Perlman, Lawrence Kasdan, Yo-Yo Ma, Ke Huy Quan, James Mangold, Alan Silvestri, David Newman, Thomas Newman, Seth MacFarlane, Anne-Sophie Mutter e Branford Marsalis.