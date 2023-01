Murder Mystery 2: il trailer ufficiale del film Netflix con Adam Sandler e Jennifer Aniston

Il canale YouTube di Netflix Italia ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Murder Mystery 2, l'attesissimo sequel della pellicola del 2019 con Adam Sandler e Jennifer Aniston, che sarà disponibile sempre e solo su Netflix a partire dal 31 marzo 2023.

Ritornano Adam Sandler e Jennifer Aniston, nei panni dei coniugi detective Nick e Audrey Spitz, e con loro un ricco cast internazionale che comprende Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani e Dany Boon. Il film, diretto da Jeremy Garelick e scritto da James Vanderbilt, sarà disponibile in esclusiva sulla celebre piattaforma streaming.

La sinossi di Murder Mystery 2 recita: "A quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, Nick e Audrey Spitz (Adam Sandler e Jennifer Aniston) sono diventati detective a tempo pieno ma faticano ad avviare la loro agenzia investigativa. Quando sono invitati a festeggiare il matrimonio di un loro amico (Adeel Akhtar) sulla sua isola privata, si ritrovano immersi in nuovo mistero..."

Murder Mistery 2: Adam Sandler e Jennifer Aniston nella prima foto

"Non appena la festa ha inizio infatti, qualcuno rapisce lo sposo per ottenere un riscatto e tutti gli eleganti ospiti, i familiari e la stessa sposa diventano possibili sospettati. Il film coinvolge Nick e Audrey Spitz in un caso che alza la posta in gioco e dà finalmente a questi due detective l'occasione per realizzare tutto ciò che hanno sempre sognato: il successo della loro agenzia e il tanto atteso viaggio a Parigi."