Murder Mystery 2, Adam Sandler: "Jennifer Aniston con le battute è un'assassina!"

Intervista a Jennifer Aniston e Adam Sandler, coppia che scotta in Murder Mystery 2, in cui tornano a risolvere un caso intricato: questa volta a Parigi. Su Netflix.

Gli Spitz sono tornati: in Murder Mystery 2, su Netflix dal 31 marzo, Jennifer Aniston e Adam Sandler tornano a risolvere un intricato caso di omicidio. Questa volta la loro passione per risolvere i crimini li porta in giro per il mondo, tra l'India e Parigi.

Murder Mystery 2: Jennifer Aniston e Adam Sandler in una foto

Gli attori tornano a fare coppia, dopo Murder Mystery (2019) e Mia moglie per finta (2011), dimostrando una grande intesa. Ed è tutto vero: li abbiamo incontrati a Parigi, dove ci hanno dato un assaggio della chimica che c'è tra loro. Sandler dice di Aniston che "è una killer quando si tratta di battute", mentre l'attrice confessa di non voler smettere mai di fare questo lavoro.

"Fino a che qualcuno non mi caccerà, o mi dirà di smetterla, voglio continuare"! Siamo arrivati anche a concordare che, dato che gesticolano parecchio e urlano, i Newyorchesi (e Adam Sandler è made in Brooklyn) sono gli Italiani degli USA.

Murder Mystery 2: intervista a Jennifer Aniston e Adam Sandler

