Murder Mystery 2, su Netflix in streaming da oggi

Murder Mystery 2, l'attesissimo sequel arrivato dopo il sensazionale successo del primo film con Jennifer Aniston e Adam Sandler, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 31 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

L'ultima volta che li abbiamo visti in Murder Mystery, il poliziotto newyorkese Nick (Sandler) e la moglie Audrey (Aniston) erano in vacanza in Europa quando sono stati incastrati per la morte di un anziano miliardario e sono stati costretti a darsi alla fuga. Ora sono tornati, e questa volta sono detective a tempo pieno che lottano per far decollare la loro agenzia di investigazione privata, quando vengono invitati a celebrare il matrimonio del loro amico Maharaja (Adeel Akhtar) sulla sua isola privata.

Locandina di Murder Mystery 2

Ambientato quattro anni dopo il primo film, Murder Mystery 2 trova gli investigatori ancora una volta in mezzo ai guai quando lo sposo viene rapito per ottenere un riscatto subito dopo l'inizio dei festeggiamenti, rendendo dei sospettati tutti gli invitati, i membri della famiglia e la sposa stessa. Nick e Audrey Spitz si imbarcano in un caso ad alto rischio che finalmente dà loro tutto ciò che hanno sempre sognato: la possibilità che la loro agenzia investigativa abbia finalmente successo... e un viaggio a Parigi tanto atteso.

Il film è diretto da Jeremy Garelick e vede nel cast anche Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani e Dany Boon. Sandler e Allen Covert producono per Happy Madison, con Vanderbilt e Aniston per Echo Films, Tripp Vinson per Vinson Films e James Stern per Endgame Entertainment.