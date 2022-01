Murder Mystery 2: Jennifer Aniston e Adam Sandler sul set alle Hawaii (FOTO)

Jennifer Aniston e Adam Sandler immortalati nelle foto dal set di Oahu, nelle Hawaii, dove sono impegnati a girare il sequel Netflix Murder Mystery 2.

Jennifer Aniston, 52 anni, indossa un top verde e una gonna a fiori mentre Adam Sandler, 55 anni, ha un look casual, camicia celeste e pantaloni grigio/blu. I due attori sono tornati nei ruoli di Nick e Audrey Spitz, coppia coinvolta suo malgrado in avventure incredibili.

Adam Sandler icona di stile 2021 secondo Vogue

Il primo Murder Mystery segue Nick, un poliziotto di New York, e Audrey, sua moglie, mentre vanno in vacanza in Europa per rinvigorire il loro matrimonio quando un incontro casuale li porta entrambi a essere incastrati per l'omicidio di un anziano miliardario.

A settembre, TV Line ha riferito che il sequel sarebbe stato "un'altra avventura internazionale piena di intrighi e dirottamenti".

Murder Mystery 2 è il terzo film interpretato da Aniston e Sandler insieme dopo il primo capitolo e la commedia romantica del 2011 Mia moglie per finta.