Adam Sandler icona di stile 2021 secondo Vogue

Incredibile ma vero: Vogue ha proclamato Adam Sandler icona di stile del 2021, grazie al suo look definito Sandlercore.

Sembra che il look XXL di Adam Sandler abbia spopolato quest'anno, tanto che l'attore è stato eletto come icona di stile dal magazine Vogue, in quanto i suoi outfit sono stati i più cercati su Google nel 2021.

Murdery Mystery: Jennifer Aniston, Adam Sandler in una scena del film

Vogue Magazine ha dichiarato Adam Sandler Fashion Icon del 2021, grazie al suo stile definito Sandlercore, un look un po' scialbo con t-shirt e felpe oversize che a quanto pare è andato molto forte durante il lockdown. Non tutti sanno che il suo modo di vestire è stato imitato da numerosi influencer e TikToker, nonché da altri personaggi famosi. Inoltre, il suo stile è stato riconosciuto in quest'anno anche da diversi stilisti, che hanno deciso di disegnare collezioni oversize.

Può sembrare uno scherzo ironico immaginare Adam Sandler come un'icona della moda, ma come per molte cose, l'emergenza sanitaria ha alterato la percezione di quello che era normale prima, ecco perché il suo stile forse è stato più apprezzato.

Murder Mystery 2: Adam Sandler e Jennifer Aniston confermano il ritorno (VIDEO)

Sarà molto felice e sorpreso Adam Sandler per questo riconoscimento, ma è anche sicuramente fiero dell'accordo che ha siglato con Netflix dal 2014. L'attore, infatti, ha accordato con la piattaforma l'uscita di sei film prima su Netflix e poi eventualmente in sala.