La Mummia, Universal vuole il revival del franchise con Brendan Fraser

A quanto pare, la Universal sarebbe fermamente intenzionata a riportare in vita il franchise de La Mummia con Brendan Fraser protagonista, che alla fine degli anni '90 aveva conquistato il box-office con tre lungometraggi e uno spin-off.

Nel frattempo, il prossimo anno, un nuovo film de La Mummia approderà nelle sale e per la prima volta non sarà prodotto né distribuito da Universal Pictures. Stiamo parlando del film Blumhouse diretto da Lee Cronin.

Il franchise con Fraser era uno dei più amati in quegli anni e anche se il terzo capitolo, La tomba dell'imperatore dragone, e lo spin-off con Dwayne Johnson nei panni del Re Scorpione non avevano ottenuto lo stesso successo dei primi due capitoli, il pubblico ha continuato ad amare e citare la saga negli anni successivi.

Un quarto capitolo con Brendan Fraser è all'orizzonte?

Continuano, infatti, a circolare voci secondo cui sarebbe in fase di sviluppo un altro film della saga e, mentre secondo notizie precedenti il progetto sarebbe stato concepito come un prequel, il noto insider di settore, Daniel Richtman, ha scritto che lo studio sarebbe determinato a realizzare un sequel con Brendan Fraser nuovamente nel ruolo dell'avventuriero Rick O'Connell.

Tra le diverse voci che erano circolate non molto tempo fa, c'era anche quella secondo cui Wes Tooke (Midway, The Rescue) fosse stato incaricato di scrivere la sceneggiatura del prequel, ma non è chiaro al momento se quel progetto sia ancora in sviluppo o sia stato accantonato.

Stephen Sommers, regista de La mummia del 1999 e del suo sequel del 2001, La mummia - il ritorno, aveva commentato le presunte voci su un possibile continuo del franchise, suggerendo che sarebbe felice di riunirsi con Fraser e Weisz per realizzare un sequel della sua versione, ma ha fatto anche notare che nessuno lo ha effettivamente contattato per questa possibilità.

Il reboot di Lee Cronin con Blumhouse

Il regista della nuova versione ha recentemente rivelato di aver terminato le riprese principali del nuovo film della serie La mummia, prodotto da Blumhouse/Atomic Monster, con Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy e May Elghety nei ruoli principali.

"Questo film sarà diverso da qualsiasi altro film della serie La mummia che abbiate mai visto prima. Sto scavando in profondità e tornando alle radici per riportare alla luce qualcosa di molto antico e molto spaventoso", aveva dichiarato Cronin in un comunicato all'inizio della produzione.