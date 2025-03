La Mummia: Jack Reynor protagonista del reboot prodotto da Blumhouse

L'attore di Midsommar, Jack Reynor, è stato scelto come protagonista del nuovo reboot de La Mummia, diretto dal regista di La casa - Il risveglio del male.

Alla fine dello scorso anno, era emersa la notizia che La Mummia sarebbe tornata in scena grazie a un nuovo reboot prodotto dalla Blumhouse e Atomic Monster, con Lee Cronin alla regia. Ora, mentre il progetto è in fase di sviluppo, è stato ufficialmente annunciato il nome del protagonista.

Jack Reynor, noto per i suoi ruoli in Midsommar e Cherry, è stato scelto per interpretare il ruolo principale, anche se al momento i dettagli sul suo personaggio sono ancora scarsi. Si ipotizza comunque che l'attore possa vestire i panni dell'eroe, piuttosto che del mostro.

Reynor vanta una carriera ricca di successi, tra cui Cosa ha fatto Richard di Lenny Abrahamson, con cui ha vinto l'ITFA Award come miglior attore, e Sing Street di John Carney, che gli ha fruttato l'ITFA Award come miglior attore non protagonista.

Glassland: un primo piano di Jack Reynor

Tra gli altri suoi lavori, ricordiamo anche Flora and Son di John Carney, Free Fire di Ben Wheatley e Detroit di Kathryn Bigelow. Nel 2015, Reynor ha ricevuto il Premio speciale della giuria al Sundance Film Festival per la sua interpretazione in Glassland di Gerard Barrett.

Tra i suoi prossimi impegni, l'attore sarà protagonista della seconda stagione del dramma spionistico Citadel su Prime Video.

Il nuovo reboot de La Mummia e altri progetti

Sebbene la trama del reboot de La Mummia rimanga ancora un mistero, è stato chiarito che questo film non avrà alcun legame con le versioni precedenti della saga.

La Mummia: una scena del film

Inoltre, circolano voci su un altro progetto ambientato nell'universo della Mummia di Sommers. Secondo indiscrezioni, sarebbe in preparazione un nuovo reboot o un sequel diretto, ma recentemente l'insider Daniel Richtman ha svelato che il film in questione potrebbe in realtà essere un prequel. Sembra che Wes Tooke, sceneggiatore di Midway e The Rescue, sia coinvolto nella scrittura del progetto.

"Questo sarà diverso da qualsiasi altro film sulla Mummia che abbiate mai visto. Sto cercando di scavare nelle profondità della terra per tirare fuori qualcosa di davvero antico e terrificante", ha dichiarato Cronin sul suo reboot in una recente intervista.

Il film è co-finanziato da Atomic Monster e Blumhouse, con James Wan, Jason Blum e John Keville nel ruolo di produttori.