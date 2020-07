Mulan: l'uscita del film live-action Disney rimandata a data da destinarsi

Mulan: un primo piano di Yifei Liu

La Disney ha nuovamente rimandato l'uscita di Mulan, questa volta senza specificare una nuova data per l'atteso film live-action. Il film, basato sul classico d'animazione del 1998, doveva inizialmente arrivare nelle sale a fine marzo, per poi essere rimandato prima a fine luglio e successivamente a fine agosto. Ora, con la situazione sempre più incerta per quanto concerne i cinema statunitensi, è stato completamente rimosso dal calendario, in attesa di ulteriori sviluppi.

Questa la dichiarazione ufficiale della Casa del Topo: "Negli ultimi mesi è diventato chiaro che non si può fissare nulla quando si parla delle uscite dei film in questo periodo di crisis sanitaria, e oggi interrompiamo i nostri piani per Mulan, in modo da poter valutare il modo più efficace di farlo arrivare al pubblico nel mondo intero." Nelle ultime ore è stata posticipata anche l'uscita di Avatar 2 al 2022, mentre è stata annunciata l'uscita del prossimo film di Star Wars nel 2023.

Mulan: una scena del film con Yifei Liu

Come per Tenet, anch'esso tolto dal calendario delle uscite senza avere al momento una nuova data, si parla della possibilità che Mulan possa uscire prima nei mercati internazionali e poi negli Stati Uniti (dove si ipotizza una possibile staggered release, portando gradualmente il film nelle regioni del paese che sono in grado di riaprire le sale senza troppi problemi).

La grande incognita, in tal senso, è la Cina, da molti ritenuto il mercato fondamentale per il nuovo live-action della Disney poiché basato su una leggenda di quella nazione (difatti il pubblico cinese non apprezzò la versione animata, troppo diversa dalla fonte). Il film sarebbe distribuibile, poiché dura 115 minuti e quindi rientra nelle restrizioni attuali per le uscite sul territorio cinese (non sono ammessi i lungometraggi che superano le due ore), ma al momento le sale sono aperte - da lunedì - solo nelle regioni con un numero basso di contagi, e limitando il numero di posti al 30% della capienza abituale. Altamente improbabile, soprattutto per questioni legate al budget, che il film esca direttamente on demand e successivamente su Disney+.