Disney sotto accusa dopo aver cancellato l'incontro sul genocidio degli uiguri in Cina

L'incontro sul genocidio culturale degli uiguri che in Cina viene perpetrato da anni era stato fissato dopo le controversie sul live-action di Mulan.

Alcuni legislatori statunitensi hanno recentemente criticato la Disney e il suo amministratore delegato Bob Iger per il presunto rifiuto dell'azienda di incontrare le vittime del genocidio culturale degli uiguri commesso dal governo cinese guidato dal Partito Comunista, a seguito della controversia relativa al remake live-action di Mulan.

In una lettera condivisa sui social media, il Comitato che si occupa del Partito Comunista Cinese, guidato dal deputato Mike Gallagher, si è rivolto all'amministratore delegato della Disney Bob Iger, ricordando la decisione dello studio di girare in parte Mulan nello Xinjiang (noto anche come Turkestan orientale) e di includere persino un ringraziamento speciale alle autorità cinesi della regione, attualmente accusate di aver commesso un genocidio. La lettera criticava la mancanza di scuse e sollevava la questione degli incontri cancellati con le vittime.

"Poco dopo la prima mondiale di Mulan, una coalizione di gruppi ha contattato la Disney chiedendo di organizzare un incontro tra i dirigenti, le famiglie delle vittime uigure e i sostenitori degli uiguri. Secondo quanto ci risulta, i rappresentanti della Disney hanno inizialmente accettato di organizzare un incontro ufficioso. Questi gruppi erano fiduciosi nell'opportunità di correggere l'apparente indifferenza della vostra azienda nei confronti del genocidio uiguro... Ma dopo aver inizialmente accettato l'incontro, i rappresentanti della Disney hanno improvvisamente interrotto la corrispondenza e ignorato le ulteriori richieste del gruppo".

La lettera sollecitava Iger a programmare un incontro con i rappresentanti dell'Associazione americana degli uiguri e del Progetto per i diritti umani degli uiguri.

Coronavirus, Tzi Ma, star di Mulan e vittima di razzismo, lancia la campagna #WashTheHate

Lo stesso Gallagher ha suggerito che i problemi relativi a Mulan hanno avuto un impatto sui progetti successivi: "La Disney sostiene che, dopo aver visto che la cosa si è ritorta contro di loro, hanno cambiato le loro procedure. Si trattava di una decisione presa dal regista o dal produttore, i vertici della Disney non l'hanno approvata, quindi ora hanno delle procedure per approvare cose del genere".