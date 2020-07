Star Wars: il prossimo film della saga arriverà nel 2023

Star Wars ritornerà sul grande schermo con il primo film inedito della saga solo tra tre anni: Disney ha infatti annunciato che i fan potranno segnare nei propri calendari il 22 dicembre 2023 come data di uscita del primo progetto inedito.

Per ora non è stato condiviso alcun dettaglio riguardante i possibili protagonisti del primo di tre nuovi capitoli delle avventure ambientate in una galassia molto lontana.

Disney e Lucasfilm hanno intenzione di distribuire i nuovi lungometraggi di Star Wars durante le feste natalizie, come accaduto con la trilogia che si è conclusa con L'ascesa di Skywalker. Le date previste attualmente sono quindi 22 dicembre 2023, 19 dicembre 2025 e 17 dicembre 2027.

I fan potranno invece assistere al secondo capitolo delle avventure di The Mandalorian in autunno: Jon Favreau ha recentemente dichiarato che le riprese degli episodi inediti si erano concluse e il lavoro di post-produzione non dovrebbe subire ritardi significativi, confermando quindi le tempistiche previste per la distribuzione sulla piattaforma di streaming Disney+.