Mulan, uno spot tv annuncia l'arrivo di un nuovo trailer durante il Super Bowl

Mulan arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 marzo, ma prima del debutto i fan potranno vedere qualche nuova scena grazie a un trailer inedito che verrà trasmesso durante il Super Bowl, come annuncia uno spot televisivo.

Alla fine del filmato, contenente una serie di scene accompagnate dal voice-over di Mulan (Yifei Liu), e intitolato Big Game Sneak Peek, viene anticipato che il trailer di domenica sarà diffuso online nel corso della partita, mentre in tv verrà mostrato semplicemente lo spot. Non è la prima volta che Disney utilizza questo metodo, che garantisce comunque una doppia copertura.

Mulan è solo uno dei titoli Disney attesi per quest'anno, e mentre non si ha ancora la certezza delle pellicole della Casa di Topolino che verranno pubblicizzate al Super Bowl, ci si aspetta durante la nottata del 2 e del 3 febbraio anche del materiale relativo ai film Pixar Onward e Soul. Più improbabile la presenza di Black Widow tra i contenuti inediti che verranno proposti, ma c'è grande attesa per le serie Disney+ che potrebbero trovare spazio in questa occasione, come The Falcon and The Winter Soldier e WandaVision.

Ma per scoprirlo, non ci resta che attendere il Big Game!

Nel cast del film, oltre alla protagonista Liu Yifei nei panni di Mulan, anche Gong Li, celebre per il suo ruolo in Memorie di una geisha, la star di YouTube Jimmy Wong e l'attore Doua Moua, a cui sono stati affidati i ruoli di Ling e Chien Po, i due soldati che stringono amicizia con Mulan durante l'addestramento, Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Yoson An (Shark - Il primo squalo), Utkarsh Ambudkar (Voices), Ron Yuan (Marco Polo), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek - Deep Space Nine), Cheng Pei-pei (La tigre e il dragone), Nelson Lee e Chum Ehelepola e Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4).

Mulan, l'anteprima del live action Disney