Mulan, l'anteprima del live action Disney

Mulan: la prima foto della protagonista

Anche se mancano gli ultimi ritocchi, ad esempio alla color correction o alla colonna sonora, il live action di Mulan è pronto per arrivare al cinema il prossimo 26 marzo. A 22 anni di distanza dall'uscita del film d'animazione che ha appassionato il mondo, questa rivisitazione, in gestazione ormai da alcuni anni, ha trovato la sua realizzazione grazie anche a Niki Caro, regista neozelandese che ha diretto questo film, il suo primo progetto con scene d'azione e di guerra. È stata proprio la regista a presentarci alcune sequenze del film in anteprima durante un incontro per la stampa, raccontando con gioia e soddisfazione alcune scene chiave del live action, mostrandoci inoltre un montaggio finale.

Mulan: il trailer nella classifica dei 10 più visti di sempre nelle prime 24 ore!

Le scene di Mulan presentate da Niki Caro

Mulan: un primo piano di Yifei Liu

La prima scena mostra il lato intimistico del film, con Mulan che osserva il padre mentre sfodera la sua spada da guerra - con le scritte leale, impavido, sincero -, la affila e cerca, a fatica, di tenerla in mano. Proprio qui, Mulan, dopo aver espresso il desiderio di essere nata maschio affinchè il padre non dovesse andare in guerra, impugna la spada, preludio del fatto che si allontanerà da casa per evitare che lo faccia l'amato genitore.

Mulan: un'immagine del film

La seconda scena, invece, mostra una sequenza dell'allenamento che Mulan deve sostenere: qui, infatti, vediamo i soldati che si allenano nel combattimento e tra di loro c'è la ragazza (travestita da uomo) con Chen Honghui. Tra i due, però, è in corso un vero e proprio combattimento che volge al termine quando Mulan riesce a battere il suo avversario con molta astuzia, sorprendendo gli altri commilitoni.

Mulan: Yifei Liu una scena di battaglia

La terza e ultima scena riguarda la fase epica del racconto, una sequenza d'azione vera e propria che vede l'esercito degli invasori pronto ad attaccare quello cinese. Nel momento in cui i primi partono all'attacco, i secondi rispondono, ma gli invasori si separano e Mulan, con un gruppo di soldati, parte al loro inseguimento con coraggio, nonostante il suo gruppo venga decimato e i sopravvissuti decidano di tornare indietro.

Mulan: la Cina sta usando il film Disney per screditare le proteste di Hong Kong

Un viaggio reale, specchio di una ballata diventata leggenda

Mulan: una scena del film con Yifei Liu

Durante l'incontro con la stampa, la regista Niki Caro ha avuto l'occasione di rispondere a qualche domanda, chiarendo alcuni aspetti del live action di Mulan, come il poter rendere reale il viaggio del personaggio e il fatto che si travesta da uomo: "La storia è stata raccontata così tante volte, generazione dopo generazione. Ogni bambino cinese la conosce ed è interessante pensare a come tradurre questa storia per il pubblico del ventunesimo secolo, in chiave live action". Le immagini presentate in questa giornata hanno ampiamente mostrato la protagonista, interpretata da Liu Yifei, una giovane attrice che è arrivata nel momento giusto, praticamente nata per interpretare Mulan: "Abbiamo cercato Mulan in tutto il mondo, in ogni villaggio della Cina, in ogni paese del mondo. Dopo un anno non l'avevamo ancora trovata e abbiamo ricominciato da capo le ricerche, incontrando anche attrici che sapessero l'inglese e che all'inizio, per un motivo o per l'altro, non erano disponibili. E Liu Yifei era una di esse".

Mulan: Yifei Liu in una scena del film

Eppure, parlando di questo live action diventa difficile non citare l'omonimo film d'animazione, il 36° classico Disney che uscì nel 1998, esattamente ventidue anni fa: "Volevo rendere onore al film d'animazione e ciò avviene in diversi momenti. Ci sono alcune sequenze che lo rievocano, come quella in cui vengono combinati i matrimoni e una sequenza che nello script non era presente e ho voluto inserire personalmente, cioè quella della valanga". Tuttavia, non tutti i personaggi del film d'animazione saranno presenti nel live action di Mulan e uno di quelli mancanti sarà proprio Mushu: "Il film d'animazione è incredibile, ma Mushu non poteva essere ricreato perché è così perfetto nell'animazione che per rispetto non è stato riproposto". Anche se questo personaggio non ci sarà, è bene sottolineare che una componente umoristica sarà comunque presente nel live action e riguarderà soprattutto il rapportarsi di Mulan al mondo degli uomini.

Disney: 5 film live action che vorremmo vedere, dal Gobbo di Notre Dame a La spada nella roccia

Scene d'azione che non hanno a che fare con gli stereotipi

Mulan: una scena del film live action

La regista, che si è affidata alle preziosi mani di William Kong, uno dei produttori de La tigre e il dragone, ha affrontato per la prima volta nella sua carriera delle scene d'azione e lo ha fatto in maniera particolare: "Abbiamo deciso di usare meno cavi possibile, preferendo scene ancorate a terra e lasciando spazio ad un realismo fisico, in linea con le abilità di un corpo allenato di una ragazza. Liu Yifei ha realizzato la maggior parte delle scene e posso dire che è incredibile: è abile nella spada, nelle arti marziali, è un'ottima cavallerizza e sa anche cantare".

Mulan: un momento d'azione del film

Insomma, il live action di Mulan non deve essere assolutamente inteso come un copia e incolla di Mulan del '98, ma come un film completamente diverso - sebbene vi siano delle rievocazioni, come annunciato poco sopra -, frutto di ricerche approfondite e di un forte senso di responsabilità verso una cultura diversa: "Abbiamo fatto ricerche molto approfondite perché ci fosse una specificità culturale. Più si entra nel dettaglio di una cultura e più di va nello specifico, più si diventa universali. Nel caso della cultura cinese ho imparato che l'aspetto più importante è l'assoluta devozione nei confronti della propria famiglia, cosa che penso sia importante anche per la cultura italiana".