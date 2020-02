Mulan: il final trailer del film live action Disney

Ecco il final trailer di Mulan, il nuovo live-action della Disney che uscirà a marzo. Il video è stato lanciato in occasione la prima fase del Super Bowl 2020

Diretto dalla regista neozelandese Niki Caro, il film è il remake del classico d'animazione del 1998, a sua volta basato sulla celebre leggenda cinese di una ragazza che si finge un uomo per combattere al posto del padre, anziano e con problemi di salute. Si tratta della prima grande uscita Disney del 2020, e il trailer promette abbondanti dosi di azione, spettacolo e magia: vediamo, tra le altre cose, la protagonista affrontare uno dei nuovi personaggi presenti nel remake, una strega che aiuta l'armata nemica.

Mulan: Yifei Liu in un momento del film

Mulan è l'aggiunta più recente al filone dei remake dei classici d'animazione della Disney, ma a differenza dei recenti successi come La Bella e la Bestia, Aladdin e Il Re Leone il nuovo film si presenta come molto diverso dal prototipo animato (presumibilmente per venire incontro al pubblico cinese che non aveva apprezzato le eccessive licenze poetiche dell'originale). Tra le altre cose, non ci saranno le canzoni (ma dovremmo sentire delle versioni strumentali dei vari brani) e non vedremo il drago Mushu, che ai tempi fungeva da spalla comica.

La protagonista è interpretata da Yifei Liu, al suo primo ruolo importante in un lungometraggio di lingua inglese, e il cast di contorno include Donnie Yen (il comandante Tung), Jet Li (l'imperatore), Jason Scott Lee (Bori Khan, leader degli invasori) e Gong Li (la strega Xian Lang). Quest'ultima ha affermato che il budget del progetto si aggira intorno ai 300 milioni di dollari, il che renderebbe il film uno dei più costosi di sempre. Le riprese si sono svolte in Cina e Nuova Zelanda tra agosto e novembre 2018. Il film uscirà il 25 marzo in Italia e il 27 negli Stati Uniti.