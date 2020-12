Mulan e Fata Madrina Cercasi: disponibili le colonne sonore dei film Disney

Le colonne sonore di Mulan e Fata Madrina Cercasi, e il brano Come una bussola di Serena Rossi usato nel corto realizzato a favore di Make-A-Wish, sono disponibili da oggi su tutte le piattaforme digitali. I fan potranno quindi riascoltare le canzoni e le composizioni dei progetti disponibili in streaming sulla piattaforma di Disney+.

La colonna sonora di Mulan, con musiche composte e dirette da Harry Gregson-Williams, è distribuita da Walt Disney Records/Universal e comprende la nuova versione di Reflection e la canzone originale Loyal Brave True, interpretate dalla cantautrice multiplatino e pluripremiata superstar mondiale Christina Aguilera, oltre al brano Coraggio, Onestà e Lealtà cantato da Carmen Consoli.

Il film live action diretto da Niki Caro, da oggi in streaming su Disney+ disponibile per tutti gli abbonati, dà vita all'epica storia della leggendaria guerriera cinese, una giovane donna senza paura che rischia ogni cosa per proteggere la propria famiglia e il proprio Paese, diventando uno dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto.

Mulan, la recensione del film 2020: Il ritorno della guerriera cinese

La colonna sonora originale di Fata madrina cercasi, di Walt Disney Records, comprende le musiche della compositrice premio Oscar Rachel Portman (Emma, Qua la zampa!), oltre ai brani dei titoli di coda Rise Up (Joy to the World) e Hero interpretati da Jillian Shea Spaeder. Le musiche sono prodotte da Rachel Portman e registrate con la Chamber Orchestra di Londra presso AIR Lyndhurst e Abbey Road Studios. Diretto da Sharon Maguire, Fata Madrina Cercasi, disponibile da oggi su Disney+, è una commedia ambientata nel periodo natalizio con protagonista Eleanor, una giovane e inesperta fata madrina in formazione che, dopo aver sentito che la professione da lei scelta rischia l'estinzione, decide di mostrare al mondo che le persone hanno ancora bisogno delle fate madrine.

Infine, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali il brano interpretato dall'attrice e cantante Serena Rossi, Come una Bussola, versione italiana dell'emozionante colonna sonora (Love is a Compass) che accompagna le immagini di Una famiglia, infinite emozioni, il corto di Natale della divisione Disney Consumer Products, Games and Publishing che sta commuovendo migliaia di persone in tutto il mondo. La storia del cortometraggio è ispirata ai temi delle tradizioni, dell'unione familiare e della nostalgia, e introduce due nuovi personaggi: una nonna, Lola, e sua nipote. Co-protagonista un peluche vintage di Topolino, regalato a Lola da suo padre quando era una bambina. Il cortometraggio con la voce di Serena Rossi è visibile su tutte le reti televisive italiane e sui principali account social Disney Italia e Make-A-Wish.

Il corto di Natale della divisione Disney Consumer Products, Games and Publishing è stato sviluppato e prodotto dal team creativo di Disney EMEA, guidato da Angela Affinita, Director of Brand Marketing and Creative, in collaborazione con Flux Animation Studios