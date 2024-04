Il Re Leone: Mufasa nella prima immagine del film prequel

I personaggi protagonisti del film Il Re Leone, nella versione del 2019, torneranno a dicembre nelle sale con il prequel dedicato a Mufasa, di cui è stata ora condivisa la prima foto.

L'immagine è stata svelata agli azionisti durante l'incontro avvenuto poche ore fa, durante il quale è stata inoltre annunciata la rielezione del consiglio di amministrazione.

Un nuovo capitolo della storia

A dare la voce a Mufasa nel film che racconterà la giovinezza del padre di Simba è Aaron Pierre.

Nel cast del progetto ci saranno anche Seth Rogen nel ruolo di Pumbaa, Billy Eichner in quello di Timon e John Kani che dà voce a Rafiki.

Per ora Disney non ha svelato la trama del prequel e non è chiaro quali ostacoli dovrà affrontare il protagonista prima di diventare il leader mostrato nel film animato e nella nuova versione. Nel progetto dovrebbe avere comunque un ruolo centrale il rapporto di Mufasa con Scar, legame che sarà contraddistinto dalla svolta drammatica che segna la vita di Simba.

Mufasa: The Lion King, un'immagine del film

Alla regia del film, scritto da Jeff Nathanson, c'è Barry Jenkins.

Pierre, parlando del suo lavoro su Mufasa, aveva spiegato: "James Earl Jones è una enorme fonte di ispirazione per me. Enorme. E mi sento molto onorato di entrare in questo ruolo dopo di lui. Penso che la differenza principale sarà che qui stiamo esplorando Mufasa in una diversa fase. Quando sir James Earl Jones lo ha interpretato, Mufasa era nella sua fase massima, e penso che in questa fase stiamo esplorando Mufasa prima di quel momento. Come appare questo giovane leone prima di diventare quello che conosciamo e sta scoprendo il suo stile, il modo di comportarsi, di interagire con la comunità e i suoi cari? Credo sia il punto chiave, è questione di scoprirlo". Non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire nuove anticipazioni e le prime scene tratte dal lungometraggio.