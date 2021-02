Marvel: alcune delle serie realizzate per Disney+ avranno una seconda stagione

Alcune delle serie Marvel prodotte per Disney+ potrebbero tornare per una seconda stagione, ma forse non sarà il caso di WandaVision. Kevin Feige ha infatti confermato che la storia di Scarlet Witch proseguirà in Doctor Strange 2, nel cui cast ci sarà Elizabeth Olsen, pur non escludendo nessuna possibilità per quanto riguarda il futuro del personaggio dopo la sua apparizione nel film.

Il presidente dei Marvel Studios ha dichiarato: "La parte divertente del Marvel Cinematic Universe è ovviamente rappresentata da tutti i crossover che possiamo realizzare tra le serie e tra i film. Quindi la situazione sarà diversa in base alla storia. Alle volte ci sarà una seconda stagione, alle volte la narrazione proseguirà con un film e poi si ritornerà nella serie. Abbiamo annunciato che Ms. Marvel, dopo il suo debutto su Disney+, apparirà in Captain Marvel 2. Ma alle volte, e non l'abbiamo ancora annunciato, stiamo pensando alla pianificazione di una seconda stagione per alcune delle serie".

Dopo WandaVision, Disney+ proporrà The Falcon and the Winter Soldier dal 19 marzo e Loki dall'11 giugno. In fase di produzione ci sono poi Hawkeye, She-Hulk, Ms. Marvel e Moon Knight.

Kevin Feige ha ribadito: "Stiamo sviluppando tutti questi show come se fossero uno dei nostri film. Quando iniziamo a lavorare a un lungometraggio speriamo ci sia una seconda parte, speriamo ci sia una terza parte. Ma non stiamo costruendo la prima stagione con la precisa intenzione di un seguito. Stiamo cercando di realizzare qualcosa che attiri abbastanza spettatori e che le persone apprezzino abbastanza da voler ritornare in quel mondo e vedere una continuazione della storia. Questo è l'approccio che stiamo usando anche nella realizzazione delle serie tv". Alcuni degli show in fase di sviluppo sono ideati con la possibilità di realizzare ulteriori stagioni.

Il presidente dei Marvel Studios ha poi svelato che i fan dei personaggi al centro degli show tratti dai fumetti prodotti in passato per ABC e Netflix possono mantenere la speranza di rivederli in azione: "Probabilmente potremmo farlo. Ci sono sempre delle indiscrezioni riguardanti questa questione. Alle volte sono vere, alle volte no. E non sono esattamente certo dei dettagli dei vari contratti, ma forse in futuro accadrà".