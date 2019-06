Ms. Marvel: Mindy Kaling conferma le trattative con i Marvel Studios

Mindy Kaling ha confermato le trattative preliminari con i Marvel Studios per portare al cinema Ms. Marvel.

Quando Kamala Khan ha fatto il suo debutto sulle pagine del fumetto Ms. Marvel nel 2014, il successo è stato immediato. La prima supereroina mussulmana ad avere un fumetto a lei dedicato, raccogliendo lo scettro al femminile di Carol Danvers, è stato accolto come un evento sensazionale dai fan dei fumetti. Adesso il personaggio potrebbe arrivare al cinema e ci sarebbe già un'interprete e autrice interessata a collaborare al progetto: si tratta di Mindy Kaling.

L'attrice ha confermato i colloqui con i Marvel Studios in una recente intervista con MTV News senza però confermare se l'adattamento sarà un film o una serie tv destinata alla piattaforma streaming Disney+: "Credo che le persone con cui ho parlato in Marvel non vedano l'ora di realizzare un progetto su questo personaggio, penso che stiano cercando di capire in che direzione andare. Mi sono offerta di aiutarli perché la adoro. Credo che faranno davvero qualcosa. Adesso c'è anche questo servizio streaming, una possibilità in più."

Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, chi saranno i nuovi Avengers? (video)

Ms. Marvel, di cui Mindy Kaling è fan, racconta la storia dell'adolescente pakistana-americana Kamala Khan che tenta di trovare un equilibrio a un'esistenza divisa tra la gestione dei propri poteri e la capacità di cambiare aspetto e la scuola superiore. La storia ha un potenziale comico, visto il mix tra grandi e piccole responsabilità nel quotidiano della giovane.

Anche Kevin Feige ha anticipato l'intenzione di introdurre Kamala Khan nel Marvel Cinematic Universe, vista la volontà dello studio di favorire la diversità dei personaggi presentati. resta l'incognita di chi interpreterà Kamala. Mindy Kaling, confessa di non avere in mente nessuno e svela che potrebbe essere l'occasione per lanciare un'attrice sconosciuta. A luglio, nel corso del San Diego Comic-Con, verranno svelati i futuri progetti dell'MCU e scopiremo se verrà confermata la lineup della Fase 4 anticipata in un leak.