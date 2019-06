Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, chi saranno i nuovi Avengers? (video)

Mentre Avengers: Endgame punta a battere ogni record superando Avatar di James Cameron al box-office, noi di Movieplayer.it abbiamo preparato uno speciale video in cui vi parliamo delle nostre teorie sull'imminente fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Avengers 4: una promo art mostra i nuovi Avengers

Dopo gli eventi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame che concludono la fase 3 del MCU insieme al film di prossima uscita Spider-Man: Far From Home, la squadra dei Vendicatori subirà alcune interessanti modifiche. Tra personaggi che ci hanno lasciato e che forse non torneranno più e nuove aggiunte, i nuovi Avengers saranno inevitabilmente qualcosa di molto diverso rispetto a quelli che già conosciamo. Innanzitutto abbiamo bisogno di un nuovo leader e chi si prenderà l'onore e la responsabilità di questa posizione? Ideologicamente dovrebbe essere Sam Wilson a seguire i passi del suo stimato predecessore Steve Rogers, ma è anche vero che Kevin Feige potrebbe decidere di spostare l'attenzione su Black Panther, considerando anche lo straordinario successo del suo primo film solista, il quale avrà un sequel nel 2020.

Tra i membri più forti spiccano sicuramente Captain Marvel e Scarlet Witch, ma è plausibile pensare che la prima sarà impegnata su altri mondi, mentre per quanto riguarda la Strega Scarlatta noi speriamo di vederla impegnata presto ad introdurre i "veri" mutanti nell'universo Marvel. Attendendo il 10 Luglio per sapere qualcosa in più con l'uscita nelle sale cinematografiche italiane di Spider-man: Far From Home, vi lasciamo alle nostre teorie sul futuro team degli Avengers nella fase 4 del MCU. Ecco il video: