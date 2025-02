Running Point, la recensione: una comedy sportiva spassosa e piena di cuore

Ve lo ricordate il personaggio di Hannah Waddingham in Ted Lasso? Una donna che smette di essere la moglie del proprietario di una squadra di calcio sessista e dalla mentalità obsoleta, prendendo il suo posto dopo il divorzio con l'obiettivo di farla fallire per vendicarsi, per poi cambiare idea.

Ecco, c'è qualcosa di lei in Isla Gordon, la protagonista di Running Point la comedy sportiva che riporta tra le fila di Netflix Mindy Kaling, apprezzata showrunner che per la piattaforma aveva già creato quel gioiello di Non ho mai.... Uno sguardo femminile attento e provocatorio che dimostra ancora una volta la sensibilità e l'acume dell'autrice di intercettare l'attualità in tutte le sue contraddizioni.

Running Point: nessuno mette Isla in un angolo

Nella comedy Netllix Isla è la figlia di mezzo di una numerosa famiglia tutta al maschile, i Gordon, la cui attività è appunto la gestione di una delle squadre di basket storiche di Los Angeles. Ci sono i fratelli maggiori, Cameron (Justin Theroux, a cui si vuole sempre bene), autoritario ma pragmatico e Ness (Scott MacArthur), sensibile ed ex giocatore che a causa di un incidente è passato dall'altra parte della barricata. C'è il fratellastro minore Sandy (Drew Tarver), gay sempre nervoso, che si occupa della parte finanziaria.

Ci sono l'allenatore e i membri della squadra, abituati ad un ambiente cameratesco, ed infine la migliore amica nonché assistente Ali (Brenda Song), grande sostenitrice di Isla. Quest'ultima, dal canto suo, è una figlia di papà caduta in disgrazia a cui la società diede una possibilità quando ne aveva bisogno, mettendola a capo degli eventi di beneficienza e non riconoscendo la sua conoscenza e il suo talento per quello sport, a partire dal padre oramai defunto.

Dopo uno scandalo che coinvolge il primogenito, la palla passa (letteralmente e metaforicamente) a Isla che deve dimostrare a tutti - fratelli che avrebbero voluto il suo posto e Consiglio d'Amministrazione compresi - di essere tagliata per quel ruolo, così spietato e pieno di decisioni difficili. Un racconto sportivo che quindi mostra più il dietro le quinte che le partite - che sono presenti ma in misura minore - per provare a ribaltare gli stilemi del genere.

Una comedy piena di invettiva e sentimento

Dopo un'introduzione un po' frettolosa e forse troppo pregna di presentazioni e sottotrame, con tanto di voiceover che sappiamo Mindy Kaling predilige come tipologia di narrazione fin dai tempi di The Mindy Project, si entra nel cuore del racconto. Da lì in poi sarà impossibile non affezionarsi a tutti quanti. Compreso Jackie (Fabrizio Guido), un addetto allo spogliatoio che ricorda un po' il Nate di Ted Lasso.

In Running Point ci sono tutti gli elementi caratteristici della comicità dell'autrice, che qui scrive insieme all'ex collega Ike Barinholtz, ad Elaine Ko e David Stassen. Personaggi sopra le righe, dialoghi e battute intrisi di nonsense, riferimenti alla cultura pop a più non posso, attenzione all'attualità e un'autoironia pungente sulla discriminazione sul posto di lavoro, sul sessismo e sulla società patriarcale. Ogni storia di Mindy è un po' una favola quindi le difficoltà e gli ostacoli incontrati da Isla sono bilanciati da successi e vittorie, e questo potrebbe far storcere il naso a chi avrebbe voluto un realismo più crudo.

Ma in fondo è questo che i fan della prima ora amano dello stile di una delle penne femminili più stuzzicanti in tv e nella serie Netflix sembra riescano a trovare una coesistenza equilibrata. Proprio come le anime di Isla, incarnata perfettamente da Kate Hudson, qui al suo primo ruolo da protagonista in tv dopo Glee e Truth Be Told. Non mancano guest star anche importanti nei panni di se stesse - che non vi sveliamo per non rovinarvi la sorpresa - e altre che diventano personaggi ricorrenti, come Max Greenfield di New Girl nei panni del fidanzato Lev.

C'è tanto colore nei costumi e soprattutto negli ambienti per raccontarci un mondo in evoluzione e in continua lotta con se stesso, per riuscire a diventare 3.0 e ad abitare la società contemporanea. Al centro del racconto rimane una famiglia disfunzionale più che mai che non solo saprà sorprendervi ed emozionarvi ma che vi ricorderà quanto il sangue non sia sempre sintomo di legame e allo stesso tempo quando sia sempre alle proprie origini che si torna per trovare se stessi.