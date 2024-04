Velma 2: dopo le polemiche nuovi misteri nel trailer della Stagione 2

Dopo le polemiche che avevano investito la serie, tutto pronto per i nuovi episodi

Max ha diffuso in streaming il trailer della Stagione 2 di Velma, serie incentrata sul personaggio iconico di Scooby-Doo qui reinventato in una nuova veste solitaria che aveva scatenato pesanti polemiche all'epoca del suo debutto.

La prima stagione di Velma aveva infatti suscitato reazioni contrastanti tra i fan dell'animazione per la diversità dell'esperienza rispetto al franchise originale di Scooby-Doo a cui si ispirava, e ha fatto sì che la serie ricevesse un'eco del tutto nuova, dato che molti si sono precipitati a guardarla per capire di cosa si parlasse. Ora la seconda stagione sarà indispensabile per capire se le visualizzazioni si manterranno sullo stesso livello.

La Stagione 2 di Velma è stata confermata subito dopo l'uscita della prima e debutterà alla fine di questo mese. Nel filmato vediamo che la vita di Velma è notevolmente cambiata dopo il sanguinoso mistero della prima stagione.

Con la data d'uscita fissata al 25 aprile prossimo, la nuova stagione sarà composta da dieci episodi e Charlie Grandy è tornato come produttore esecutivo con la Charlie Grandy Productions insieme a Mindy Kaling, Howard Klein della 3 Arts Entertainment ed Elijah Aron. Jessica Kumai Scott è co-produttrice esecutiva, Amy Winfrey è produttrice supervisore, Kandace Reuter e Rick Williams sono produttori e la Warner Bros. Animation è lo studio di produzione.

La seconda stagione introdurrà altre guest star come Russell Peters, Melissa Fumero, Sarayu Blue, Jane Lynch, Wanda Sykes, Cherry Jones, Frank Welker, Nicole Byer, Gary Cole, Andia Winslow e Sara Ramirez.