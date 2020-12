Ms. Marvel e What If...?, due video promozionali delle serie in arrivo su Disney+

Disney+ ha condiviso online due nuovi video promozionali delle serie Ms. Marvel e What If...?, in arrivo entrambe nel 2021 in streaming.

Marvel ha regalato ai fan i primi teaser delle nuove serie Ms. Marvel e What If...?, prodotte per Disney+.

I due progetti debutteranno sul piccolo schermo rispettivamente in autunno e in estate nel 2021.

Ms. Marvel, a cura di Bisha K. Ali, debutterà nell'autunno 2021 e introdurrà nel MCU il personaggio di Kamala Khan affidato all'attrice Iman Vellani, adolescente di origine pakistana e primo personaggio musulmano ad avere un ruolo da protagonista nei fumetti della Casa delle Idee. Brie Larson, che interpreta Carol Danvers, idolo di Kamala nell'universo cartaceo, ha dichiarato di voler integrare il personaggio nel sequel di Captain Marvel che dovrebbe arrivare sul grande schermo nel 2022.

Alla regia degli episodi di Ms. Marvel ci saranno Adil El Arbi e Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chony e Meera Maenon.

La serie animata What If...? sarà composta da ventitre episodi, uno per ogni film che compone l'Infinity Saga, in arrivo nell'estate 2021. Tra i doppiatori le star del Marvel Cinematic Universe, tra cui Chadwick Boseman (Black Panther), Michael B. Jordan (Killmonger), Neal McDonough (Dum Dum Dugan), Sebastian Stan (Bucky), Toby Jones (Arnim Zola), Josh Brolin (Thanos), Michael Rooker (Yondu), Karen Gillan (Nebula), Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Jeff Goldblum (Il Collezionista).