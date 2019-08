Mr. Robot 4: il trailer annuncia la data della stagione finale

Un trailer "natalizio" ha finalmente annunciato la data di Mr. Robot 4, la serie targata USA Network che è stata il punto di svolta nella carriera di Rami Malek. L'hacker brillante quanto sociopatico Elliot Alderson tornerà il 6 ottobre negli USA, con una collocazione diversa dal passato (non più il mercoledì ma la seconda serata di domenica) e con la stagione più lunga della sua storia: saranno 13 gli episodi che comporranno la stagione finale dello show creato da Sam Esmail.

Per introdurre le nuove puntate, Mr. Robot ha scelto un trailer natalizio aperto da un'inquietante versione di Silent Night che già molto dice su quello che vedremo nel quarto ciclo di episodi: Natale, pirateria informatica e caos. È ancora una volta un Elliot (e Mr. Robot) contro tutti in una clip frenetica costellata di armi, villain e vittime.

Mr. Robot continua a suonare l'allarme per Elliot: "Quella che stai percorrendo è una strada che non finirà mai. Ci sarà sempre altro: un altro simbolo da distruggere, nuove persone da salvare. Questa è una guerra senza fine. Quello che stai per fare è attraversare il confine". Ma la risposta del ragazzo, davanti al fuoco, è insolitamente tranquilla e risoluta: "Non credi sia un po' tardi per questo?".

Parlando della quarta e ultima stagione di Mr. Robot, Sam Esmail ha anticipato una svolta fondamentale nel rapporto tra Elliot e Mr. Robot: "La fine della terza stagione li aveva spinti a lavorare insieme come in una squadra. Hanno raggiunto la consapevolezza di essere parti di un tutto, ed è qualcosa che non abbiamo mai visto prima, vista la loro tumultuosa relazione. Ora sono finalmente arrivati ad un punto in cui non solo possono lavorare insieme ma, oserei dire, possono addirittura integrarsi".