Mr. Robot: il cofanetto DVD della serie completa con Rami Malek è sceso di prezzo su Amazon

Fra le serie tv più affascinanti, intricate e studiate degli ultimi anni non si può non ricordare Mr. Robot. Al di là della magistrale e iconica interpretazione, sul piccolo schermo, di Rami Malek, stiamo pur sempre parlando di un prodotto che ha generato modelli, anche iconici, dimostrando ancora una volta le potenzialità del mezzo televisivo rivolto alle masse generaliste. La cura generale e l'impegno, nella costruzione e nella scrittura, hanno resto questa serie tv un must see per tutti, generando fin da subito gruppi incrollabili di appassionati che ancora oggi ne citano scene e frasi.

Una collection di Mr. Robot immancabile

Su Amazon questa collection di Mr. Robot viene così introdotta nella sezione "descrizione prodotto": "Mr. Robot - La serie completa. 45 episodi e contenuti speciali! La Serie TV EVENTO degli ultimi anni, vincitrice di 2 Golden Globes e di 2 Emmy Awards. Con il Premio Oscar RAMI MALEK, protagonista in Bohemian Rhapsody e No Time To Die. Elliot Alderson (Rami Malek), un giovane programmatore di computer diventato un hacker vigilante soffre di ansia sociale e hackerare le persone è il suo principale mezzo di connessione umana. Elliot è disilluso dalla società moderna ma il suo mondo cambia improvvisamente quando incontra Mr. Robot (Christian Slater), il misterioso capo di un clandestino gruppo di hacktivisti che lo recluta per aiutarlo a sconfiggere una multinazionale indagata per un disastro ambientale".

