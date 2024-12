Mr. Robot: il cofanetto con la serie completa in Blu-Ray è attualmente in sconto su Amazon

Oggi vi segnaliamo che su Amazon, grazie a un'offerta a tempo, è possibile trovare in sconto il cofanetto con la serie completa in Blu-ray di Mr. Robot.

Il cofanetto con la serie completa in Blu-ray di Mr. Robot è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 33,99€, con uno sconto del 15% sul prezzo mediano indicato (39,99€). I dettagli relativi al cofanetto in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il cofanetto Blu-ray di Mr. Robot è venduto e spedito da Amazon, e si tratta di un'offerta a tempo.

Mr. Robot: la serie bompleta in Blu-ray

Il cofanetto Blu-ray di Mr. Robot trasporta i curiosi e gli appassionati nell'immersione totale di un mondo di paranoia digitale, complotti globali e tormenti personali. Vincitrice di 2 Golden Globes e 2 Emmy Awards, la serie creata da Sam Esmail è un viaggio psicologico senza precedenti, che riscrive a modo suo la percezione generale del genere del cyber-thriller attraverso una narrazione audace.

Con Rami Malek nel ruolo di Elliot Alderson, programmatore geniale e hacker tormentato, la serie esplora i lati più oscuri della tecnologia e dell'animo umano. Ogni episodio è un capitolo che intreccia realtà e illusioni, guidando lo spettatore in un labirinto di cospirazioni e verità nascoste. Se fan di Mr. Robot passate da Amazon.