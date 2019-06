Mr. Robot 4: teaser trailer con Rami Malek dell'ultima stagione della serie

Il primo teaser trailer di Mr. Robot 4, la nuova e ultima stagione della serie con Rami Malek, in arrivo su USA Network in autunno.

Il primo teaser trailer di Mr. Robot 4 è finalmente arrivato! Rami Malek è pronto a riprendere i panni dell'hacker Elliot Alderson e lo farà qui per l'ultima volta: quasi un anno fa è stato lo stesso creatore Sam Esmail ad annunciare che lo show era arrivato alla sua naturale conclusione.

E i pochi secondi della prima clip rilasciata ne danno perfettamente il senso: sullo sfondo di un monitor c'è solo Elliot. Indossa una maschera che ormai i fan della serie conoscono molto bene: è quella della Fsociety, ma è anche la maschera che, secondo le parole del personaggio di Rami Malek, ciascuno indossa nella vita di tutti i giorni. Le sue parole, però, sono un monito a liberarsi da qualunque copertura - mentre vediamo la sua maschera bruciare - e ad uscire allo scoperto. Sarà questo primo passo per la vittoria finale di quella rivoluzione intrapresa dai protagonisti fin dalla prima stagione.

Per questi ultimi episodi di Mr. Robot si è trattato di una lavorazione travagliata. In primis per i numerosi impegni del protagonista, che nel frattempo ha vinto un Oscar per Bohemian Rhapsody ed è entrato nel cast del prossimo James Bond. Il creatore della serie, Sam Esmail, ha voluto però rassicurare i fan annunciando ufficialmente la partenza della lavorazione della quarta stagione dello show già diversi mesi fa. Gli sceneggiatori avevano messo mano alla storia ricca di colpi di scena di Elliot Alderson, interpretato da Malek, senza però anticipare molti dettagli sui nuovi episodi. Ancora incerta anche la data di messa in onda, anche se s vocifera che Mr. Robot 4 arriverà in autunno.

Mr. Robot di Sam Esmail è trasmessa in America su Usa Network mentre in Italia è disponibile su Premium Stories e su Amazon Prime Video. Lo show racconta la storia di Elliot: un esperto di sicurezza informatica che lavora a New York presso l'azienda Allsafe. È un giovane sociofobico, depresso e dipendente dalla morfina, costantemente soggetto a deliri paranoici e allucinazioni. Nella sua vita privata è uno stalker informatico e tratta le persone come se fossero computer da hackerare, per poterne carpire i più intimi segreti.