Mr. & Mrs. Smith: Billie Eilish in lizza come nuova protagonista della seconda stagione?

Dopo lo scioccante cliffhanger con cui si è conclusa la prima stagione di Mr. & Mrs. Smith, la serie di successo di Prime Video è alla ricerca di nuovi protagonisti.

Secondo le fonti, Amazon MGM Studios starebbe cercando un attore e un'attrice ventenni per interpretare rispettivamente John e Jane nella seconda stagione dello show, che ha avuto un grande successo sulla piattaforma.

I ruoli sono descritti come principali e richiedono contratti di un anno. Non è chiaro se siano già state fatte delle offerte formali, ma sono stati fatti dei nomi di spicco, tra cui quello di Billie Eilish. La cantautrice e musicista, due volte premio Oscar alla miglior canzone (per No Time to Die e Barbie), ha debuttato come attrice in un episodio della precedente serie Prime Video di Glover, Sciame.

Creata da Donald Glover e Francesca Sloane, la prima stagione di Mr. & Mrs. Smith ha seguito due agenti (Glover, Maya Erskine) che venivano arruolati come coppia sposata nel momento in cui iniziavano una nuova carriera come spie, assumendo i nuovi alias di John e Jane Smith.

Mr. & Mrs. Smith rinnovato per una Stagione 2: brutte notizie per il cast

Il finale della prima stagione, che Sloane ha descritto a Deadline come un "cenno a un cliffhanger del cinema anni '70", ha visto John e Jane coinvolti in uno scontro a fuoco, senza che fosse chiaro se i due fossero sopravvissuti. Sloane, Glover, Erskine e i boss di Amazon hanno evitato di rivelare se le due star sarebbero tornate, con la showrunner che ha spiegato: "Se vi dicessimo troppo, sapreste troppo presto se sono sopravvissuti".

Quando nella stessa intervista le è stato chiesto se Mr. & Mrs. Smith avrebbe potuto intraprendere la strada della serie antologica con una storia diversa e personaggi diversi per ogni stagione, sulla falsariga di Fargo, a cui la stessa Sloane aveva lavorato, ha risposto, sinteticamente, "forse".