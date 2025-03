Mr. Morfina con Jack Quaid anima un box office americano piuttosto fiacco

L'action comedy Mr. Norfina, interpretata dalla star di The Boys Jack Quaid conquista la prima posizione in uno dei peggiori box office USA dell'anno. La pellicola diretta da Dan Berk e Robert Olsen segna un debutto da 8,7 milioni di dollari raccolti in 3.365 sale, con una media per sala di 2.585 dollari. Il film non raggiunge il target dei 10 milioni dettato dalle proiezioni e a livello internazionale incassa appena 18 milioni. Nel film Jack Quaid interpreta un dipendente di banca introverso incapace di provare dolore che sfrutta a suo vantaggio la sua peculiarità dopo che la ragazza dei suoi sogni viene presa in ostaggio durante una rapina. L'uscita italiana è fissata per il 27 marzo.

Perde una posizione la nuova eccentrica fatica del regista premio Oscar Bong Joon-ho, Mickey 17. Robert Pattinson nei panni di un sacrificabile, un reietto dello spazio ingaggiato appositamente per morire ed essere clonato decine di volte durante una missione suicida sembra aver catturato l'interesse del pubblico americano incassando altri 7,5 milioni, con un calo del 60% rispetto al debutto, per un totale di 33,2 milioni. Inizio lento, soprattutto per un film con un budget di 118 milioni di dollari, ma vista la natura bizzarra del progetto e i fan di un autore di culto come il premio Oscar Bong Joon-ho si spera che i numeri possano aumentare nelle prossime settimane.

Critica entusiasta, ma scarsi incassi per Soderbergh

Cate Blanchett in una scena di Black Bag

Altra new entry in terza posizione. Si tratta del raffinato thriller di Steven Soderbergh Black Bag: Doppio gioco, che sembra faticare ad attrarre pubblico nonostante le recensioni entusiastiche. Il dramma di spionaggio vietato ai minori ha debuttato al terzo posto con 7,5 milioni di dollari da 2.705 cinema e una media per sala di 2.772 mila dollari. Non è un cattivo inizio, visto che il film è rivolto a un pubblico più adulto, se non fosse che la Focus Features ha sborsato 50 milioni di dollari per la produzione. Come scrive Variety, affinché Black Bag valga l'investimento, dovrà diventare un successo col passaparola. Gli spettatori internazionali potrebbero non essere di grande aiuto; il film finora ha incassato 4,2 milioni di dollari da 37 mercati esteri per un totale globale di 11,7 milioni di dollari. Il tutto nonostante la presenza delle star Cate Blanchett e Michael Fassbender, qui nei panni di una coppia sposata di agenti segreti. Quando la moglie viene sospettata di essere una potenziale talpa nell'agenzia, la lealtà del marito verso il suo matrimonio o il suo paese viene messa alla prova.

Captain America: Brave New World scivola in quarta posizione. Altri 5,4 milioni di incasso portano il cinecomic con Anthony Mackie e Harrison Ford a 185,3 milioni negli incassi domestici e 388,5 milioni globali. In patria il film ha superato gli incassi del precedente Captain America: il primo vendicatore, uscito però nel 2011, in tempi e con modalità diverse.

Chiude la top 5 la pellicola d'animazione Un'avventura spaziale. Un film dei Looney Tunes, che debutta con un incasso di 3,1 milioni da 2,827 sale e una media per sala di 1.121 dollari.