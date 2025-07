Mr. Morfina: ecco perché la sfrenata action-comedy con Jack Quaid merita la rivincita in 4K UHD

Un mix esplosivo di azione e risate, un cocktail di generi che mette assieme commedia romantica, action, slapstick e perfino una dose di splatter: è davvero un peccato che Mr. Morfina sia stato ignorato quasi totalmente dal pubblico e sia stato così colpevolmente trascurato nelle sale. L'esagerazione totale e il delirio messo in scena nel film diretto Dan Berk e Robert Olsen meritavano ben altro seguito, ma adesso c'è la possibilità di rimediare ed è offerta dall'homevideo.

Jack Quaid non sembra a suo agio con la pistola

Mr. Morfina infatti è appena uscito in dischetto, anzi il prodotto Paramount distribuito da Plaion cerca la rivincita perché viene proposto addirittura in 4K UHD con un'edizione a due dischi (c'è anche il blu-ray). L'occasione migliore per scoprire e apprezzare la prova di Jack Quaid (il figlio di Dennis Quaid e Meg Ryan) nei panni di Nathan Caine, un uomo incapace di provare dolore fisico a causa di una rara malattia genetica, che per gestire questa patologia vive con mille accortezze e all'insegna della prudenza. Finché la ragazza che ha appena conosciuto e che già ama, viene presa in ostaggio durante una rapina in banca. Allora decide di mettersi totalmente in gioco.

Un video 4K perfetto per uno slapstick tra deliri, botte e sangue

L'edizione 4K UHD di Mr. Morfina

Per riprodurre tutte le incredibili e deliranti vicende che scorrono sullo schermo, c'era bisogno di un video di qualità: per fortuna la scelta di proporre Mr. Morfina in 4K UHD si è rivelata vincente perché la visione è davvero appagante. Il quadro è nitidissimo in ogni circostanza, con una resa del dettaglio fantastica e una fluidità delle immagine perfetta, nonostante alcune sequenze frenetiche mettano a dura prova il prodotto. Le parti tranquille da commedia romantica, quelle da azione sfrenata con botte, spari, lotte e sangue, perfino quelle un po' cruente e quasi horror, vengono riprodotte in modo magistrale, con dovizia di particolari e un croma bello intenso, incisivo sia nelle parti fredde come in ufficio, sia in quelle più calde di altre ambientazioni, con picchi di brillantezza nelle occasioni giuste.

Un audio dal forte impatto che nell'Atmos inglese diventa devastante

Jack Quaid pronto a combattere

Per quanto riguarda l'audio, già il semplice Dolby Digital italiano 5.1 (peccato ci si fermi a questa codifica base) è di quelli coinvolgenti, frizzanti e avvincenti. Figuriamoci il Dolby Atmos inglese, che sfrutta in maniera decisamente più massiccia tutto il potenziale sonoro del film. Gli effetti sonori sono numerosi, quelli dal forte impatto anche, perché si deve avvertire la clamorosa assenza di dolore nonostante i devastanti colpi fisici. Ma anche la parte della rapina con la violenta irruzione in banca fra botte e spari, ha subito un impatto sonoro davvero tosto che circonda e tramortisce lo spettatore.

Jack Quaid e Amber Midthunder in una scena di Mr. Morfina

Ebbene tutto questo è riprodotto con un sub muscolare che spara bassi impetuosi, oltre che con la precisione chirurgica che deriva dal suono che coinvolge tutti i diffusori con potenza e grande direzionalità. Ma non solo, a sprigionare energia c'è anche una grandissima soundtrack, che viene valorizzata in maniera encomiabile e avvolgente. Un audio che, lo ripetiamo, è già molto godibile in italiano, ma che nell'Atmos inglese diventa davvero devastante.

Gli extra: tre contributi su produzione ed effetti speciali

Jack Quaid in fuga

Per quanto riguarda gli extra, troviamo tre contributi di approfondimento per un totale di circa 40 minuti. La prima featurette è Preparazione al dolore: Pre-produzione (13'), che parla del casting, del processo di creazione del mondo del film e del passaggio dal romanzo allo schermo. La seconda è Un mondo di ferite: Produzione (16'), con i registi Robert Olsen e Dan Berk che spiegano le acrobazie strabilianti che si vedono nel film, la scenografia, la fotografia e gli effetti speciali. A chiudere Danno fisico massimo: effetti di trucco (9'), dedicato ovviamente ai trucchi e agli effetti riguardanti sangue, ossa e corpi, che hanno reso il film ancora più spettacolare.