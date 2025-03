Mr. Morfina, Ray Nicholson: "Questo potrebbe essere un nuovo cult di Natale: attento Kevin McCallister!"

L'attore ha ereditato lo stesso sorriso di papà Jack e, insieme a Jacon Batalon, è la spalla perfetta di Jack Quaid in una commedia splatter molto divertente. In sala.

All'inizio non si direbbe, visto che parte come una commedia romantica: ma Mr. Morfina, in sala, è un film decisamente molto splatter. È la storia di Nate (Jack Quaid), bancario che ha paura di tutto, perché, per una mutazione genetica, non prova dolore fisico. Addirittura non mangia cibi solidi perché teme di tagliarsi la lingua e soffocare senza accorgersene. Tutto cambia nella sua vita quando viene assunta Cherry (Amber Midthunder).

Jack Quaid in Mr. Morfina

Tra loro sembra andare bene, nonostante Nate passi tutto il suo tempo libero a giocare online con Roscoe (Jacob Batalon), che non ha mai incontrato di persona, ma, di fatto, è il suo migliore amico. Quando finalmente sta per dare una svolta alla sua vita e ad aprirsi alla possibilità di essere felice, una rapina sconvolge tutto.

A capeggiare la banda di rapinatori è Simon, interpretato da Ray Nicholson, figlio di Jack: non vi potete sbagliare, il sorriso è il marchio di famiglia. Nella nostra intervista l'attore ci ha detto di essere consapevole del fatto che sia quasi un'arma: "Amo il mio sorriso. È sia un meccanismo di difesa che un diffusore di buonumore: amo il fatto che quando sorridi le persone ti rispondano con un altro sorriso".

Mr. Morfina: intervista a Ray Nicholson e Jacob Batalon

Se il sangue vi fa impressione, occhio a Mr. Morfina: quando Nate decide di andare a salvare da solo Cherry, perché la polizia ci sta mettendo troppo tempo a entrare in azione, comincia un vortice di olio bollente, fratture, armi di ogni tipo. È uno di quei film che molte persone guardano mettendosi le mani in faccia e guardandolo attraverso le dita.

Gli attori ne sono consapevoli: "Le dita servono a questo! Penso che sia quello che vogliamo, di sicuro". Il dolore che si vede nel film però non è soltanto fisico: Nate è anche una persona molto sola. E in un certo senso oggi tendiamo tutti ad anestetizzarci: pensiamo a quando scrolliamo per ore sui nostri telefoni. Jacob Batalon ne è consapevole: "Sì, penso che i social media siano decisamente efficaci a far marcire la mente".

Per Ray Nicholson invece: "Sì, penso che sia questo a renderlo divertente. È un'idea molto seria e particolare, ma in un certo senso ci sentiamo tutti così. Penso che questo sia un supereroe ordinario. È questo che rende potenti e grandi i film: è come se prendessi queste circostanze specifiche, ma, in realtà, sapessimo esattamente cosa si prova a essere quel ragazzo, o quella ragazza, o qualsiasi altra cosa".

"Una vita vissuta nella paura è una vita vissuta a metà"

Dopo aver interpretato Ned, migliore amico di Peter Parker, nel franchise di Spider-Man, anche qui Jacob Batalon è l'amico di cui tutti abbiamo bisogno. È contento di essere il BFF di Hollywood? L'attore: "È fantastico. Sono davvero grato che le persone mi vedano in questo modo. Spero di essere una brava persona nella vita reale. Mi sembra di fingere così tanto nei film!".

Jack Quadi e Amber Midthunder in Mr. Morfina

Un tema centrale di Mr. Morfina è la paura. Il protagonista ha talmente paura di farsi male che alla fine non vive mai. Fa pensare a una frase che dice Danny DeVito nel film The Big Kahuna: "Una vita vissuta nella paura è una vita vissuta a metà". È così? Nicholson: "Voglio dire, sostanzialmente sono d'accordo con qualsiasi cosa dica Danny DeVito. Al 100%!". D'accordo Batalon: "Sì, è così: non si può davvero vivere la vita senza paura".

Un nuovo film di Natale cult?

Jack Quaid in Mr. Morfina

Il cinema americano è pieno di film di Natale insoliti: pensiamo a Die Hard - Duri a morire. Mr. Morfina potrebbe entrare in questo club. Ray Nicholson se lo augura: "Al 100%! Voglio dire, esce a marzo, ovunque. Ma è fantastico perché si potrà rispolverare a dicembre e divertirsi davvero. Attento Kevin McAllister! Yippee ki yay, fuori di qui!".