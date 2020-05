MotherFatherSon: le foto della serie con Richard Gere

Vi presentiamo le foto di MotherFatherSon, l'attesa serie tv che andrà in onda l'8 giugno su Sky Atlantic, prodotta dalla BBC. Quello di Max Finch è il primo ruolo televisivo di Richard Gere, al suo fianco ci sarà Billy Howle, nei panni del figlio autodistruttivo avuto con Kathryn Villiers, la ricca ereditiera interpretata da Helen McCrory.

MotherFatherSon: Richard Gere e Billy Howle in una scena

La serie narra la storia di Max Finch, un potente e spietato magnate dell'editoria con un impero immenso. Un uomo che, in virtù del proprio potere e lavoro, può influenzare le elezioni e plasmare il mondo della politica internazionale. È separato dalla moglie Kathryn, una ricca ereditiera impegnata con associazioni benefiche. Ora è pronto ad andare in pensione, lasciando il suo impero al figlio Caden che dirige uno dei giornali di sua proprietà. Ma Caden è un ragazzo che soffre enormemente la figura dura del padre. La pressione delle responsabilità e il non voler deludere le aspettative di Max porteranno il giovane ad assumere comportamenti autodistruttivi che potrebbero colpire anche l'impero costruito nel corso di una vita con sacrifici immensi. L'ex moglie si riavvicinerà alla famiglia, nonostante la separazione dal marito, per tutelare gli interessi dei Finch che potrebbero vacillare proprio a causa del figlio.

MotherFatherSon: uno scatto di Richard Gere nella serie

Durante una conferenza stampa Gere ha dichiarato: "Sono passati quasi 30 anni dall'ultima volta che ho lavorato in televisione. Sono così felice di lavorare con la BBC su questo straordinario progetto, con persone così talentuose, che è di un'attualità a dir poco impressionante." Le riprese della seria, diretta da James Kent, si sono svolte nell'estate 2018 tra Londra e una serie di location spagnole.