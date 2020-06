MotherFatherSon 1x05 e 1x06, la recensione: Quando le colpe dei padri ricadono sui figli

MotherFatherSon: i protagonisti in una scena del quinto episodio

Torniamo anche questa settimana a parlare del family drama con protagonista Richard Gere: Max Finch è un magnate delle comunicazioni che si ritrova, dopo che il figlio ed erede è stato colpito da un ictus, a dover proteggere il suo impero da una serie di segreti scottanti che potrebbero venire alla luce - rivelati proprio da chi gli è più vicino -, mentre decide chi verrà eletto come prossimo Primo Ministro inglese (che non è più quello con cui prendeva amabilmente il tè nel primo episodio, ma la sua controversa avversaria). Come vedremo in questa recensione di MotherFatherSon 1x05 e 1x06, questi due episodi cambiano ritmo rispetto a quelli precedenti, sono molto più intensi e ricchi di colpi di scena: il passato di Max ci viene svelato e cominciamo a renderci conto di cosa sia disposto a fare (e chi sia disposto a calpestare) in nome della sua sete di potere e di controllo; inoltre, scopriamo finalmente perché la campagna di Angela Howard (Sarah Lancashire) desti così tanto clamore, ci rendiamo conto del perché la donna sia così tanto amata e al tempo stesso così disprezzata.

Resta sempre sullo sfondo il caso dell'adolescente Tonia, omicidio che ha dato il via alle indagini della coppia composta da Maggie Barns (Sinéad Cusack) e Nick Caplan (Paul Ready), che è servito ad aprire un vaso di Pandora, di cui ancora non comprendiamo bene l'entità, ma che forse avrà conseguenze devastanti sullo svolgersi della trama. La corruzione ed i mezzi illeciti usati dal giornale di Max per ottenere informazioni, per "rubare" le notizie, verranno alla luce o saranno insabbianti ancora una volta? Gli sceneggiatori se la stanno prendendo comoda, si stanno dando ancora tempo per mettere tutte le carte in tavola, in modo che quando le sorprese arriveranno davvero (e i prossimi episodi saranno gli ultimi, quindi sono davvero vicine), noi non potremmo far altro che rimanerne completamente sconcertati.

Alla scoperta del passato

MotherFatherSon: una scena tratta dal quinto episodio della serie

Nel quinto episodio assistiamo finalmente all'incontro/scontro tra Max, Kathryn (Helen McCrory) e Caden (Billy Howle): a venire alla luce non sono però gli oscuri segreti che metterebbero in pericolo il magnate ed il suo impero, ma ci troviamo invece a scavare nel suo passato, a scoprire che cosa ha fatto di lui la persona che è diventata. Chi altri poteva essere il responsabile se non suo padre? Attraverso una serie di flashback veniamo trasportati nell'infanzia e nella giovinezza di Max dove conosciamo suo padre Walter Finch (Ciarán Hinds), una versione a prima vista ancor più crudele e manipolatrice del personaggio interpretato da Richard Gere. Lo stesso percorso discendente compiuto da Caden viene vissuto anche da Max, che da ragazzino gentile e premuroso, pronto a tutto per accontentare suo padre, diventa un adulto freddo e calcolatore.

MotherFatherSon: una foto di scena

A differenza di Caden, però, nel caso di Max la trasformazione è completa, e l'uomo non può far altro riprodurre e riproporre i metodi crudeli che suo padre aveva utilizzato con lui per crescerlo e forgiarlo. Il controllo di Walter su Max era tale che a diciassette anni lo aveva addirittura obbligato ad un incontro con una prostituta (molto più anziana di lui, di cui il ragazzo non si poteva di certo innamorare), rito di formazione attraverso cui scopriamo essere poi passato anche Caden. Quanto di umano è rimasto in Max? Fino a che punto è disposto ad arrivare per proteggere sé stesso ed i suoi affari? A porsi queste domande anche i suoi familiari, che cominciano a rendersi conto di doversi proteggere da lui.

Un episodio intenso e ricco di colpi di scena

MotherFatherSon: uno scatto di Richard Gere nella serie

Al centro del sesto episodio sia la storyline politica di MotherFatherSon, ossia le elezioni per il nuovo ministro inglese, che l'ennesimo scontro tra Max e la sua ex moglie e suo figlio, che vorrebbero rivelare i suoi segreti a Maggie e Nick, i giornalisti che stanno indagando sul coinvolgimento del giornale di Max nel caso dell'adolescente scomparsa. A confronto il rapporto tra Max e Caden con quello tra il Primo Ministro inglese Jahan Zakar (Danny Sapani) e suo figlio. Se c'è chi tenta di ricostruire i ponti distrutti in passato, crescere nell'ombra di un padre così potente non è infatti facile per nessuno, c'è chi invece è pronto a raderli completamente al suolo, in nome dei propri interessi e del proprio tornaconto. MotherFatherSon 1x06 si chiude con un colpo di scena inaspettato, ed ora non vediamo decisamente l'ora di scoprire che cosa accadrà nei prossimi due episodi, gli ultimi della stagione.

MotherFatherSon: una foto di scena del sesto episodio

Helen McCrory: un'interpretazione intensa e toccante

MotherFatherSon: Helen McCrory in una scena del primo episodio

Se nella recensione degli scorsi episodi, il terzo ed il quarto, ci siamo soffermati sulla toccante interpretazione del giovane Billy Howle, ora non possiamo fare altro che parlare di quella di Helen McCrory, intensa, sempre calma e trattenuta, in grado di esprimere le forti emozioni che prova con un solo gesto, con un solo sguardo. Un personaggio che riesce ad essere, al tempo stesso, sia molto fragile che estremamente forte. Nella scena dello scontro con Max in casa di lei, dopo le rivelazioni del figlio - che le spiega il perché il suo ex-marito ha voluto il divorzio, e come l'ha manipolata per ottenerlo - la vediamo vacillare e poi crollare, ma è subito pronta a rialzarsi per continuare a combattere. Kathryn ha il savoir-faire ed il fascino di un'aristocratica, una compostezza in completo contrasto agli scoppi rabbiosi del figlio e all'ostentata freddezza del marito. Se Caden è il personaggio per cui empatizziamo di più, Kathryn è di certo quella a cui ci siamo più affezionati, e che speriamo che nei prossimi episodi, insieme al figlio, possa trovare finalmente la sua rivincita.