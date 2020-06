MotherFatherSon 1x03 e 1x04, la recensione: La difficile rinascita di Caden

La recensione del terzo e del quarto episodi di MotherFatherSon, la serie con Richard Gere nei panni di un controverso magnate delle comunicazioni in onda su Sky Atlantic e disponibile On Demand e su NOW TV.

MotherFatherSon: Billy Howle nella serie

Torniamo ancora una volta a parlare della serie che vede il debutto televisivo - dopo aver interpretato, all'inizio della carriera, solo ruoli minori in piccole produzioni - di una star del calibro di Richard Gere. Come vedremo in questa recensione di MotherFatherSon 1x03 e 1x04, andati in onda su Sky Atlantic ma disponibili anche On Demand e su NOW TV, dopo due episodi iniziali assolutamente esplosivi il ritmo in quelli successivi rallenta leggermente, dando il tempo alla narrazione di concentrarsi sui suoi protagonisti, ma anche sui loro comprimari (che iniziamo a seguire più da vicino), e di gettare le basi per quanto, di sicuramente sconvolgente, accadrà con il procedere della serie.

MotherFatherSon: Richard Gere nel terzo episodio della serie

Più spazio al dramma familiare e meno alla storyline thriller, insomma, anche se l'omicidio della giovane Tonya rimane sempre sullo sfondo (e probabilmente, un episodio dopo l'altro, acquisterà sempre più importanza). Riflettori puntati sul giovane Billy Howle, il cui personaggio, dopo essere stato colpito da un ictus dovuto all'abuso di droga, ci trascina con lui nel difficile e altalenante percorso di riabilitazione: un interpretazione estremamente struggente e toccante, così convincente da rendere a tratti difficile la visione di questi due episodi. Lui è il personaggio con cui ci è più facile empatizzare, così dipendente dall'amore di un padre per cui non è mai abbastanza, per cui è sempre necessario dover dimostrare qualcosa.

La riabilitazione di Caden

MotherFatherSon: una commovente immagine del secondo episodio

Mentre il cadavere della giovane Tonya viene trovato poco vicino al cellulare che avevamo visto squillare a vuoto nell'apertura del pilot, e la conferenza stampa che informa il pubblico del ritrovamento è, guarda caso, guidata proprio dall'assistente di Max, Lauren Elgood (Philippa Bennett-Warner), scopriamo quanto la riabilitazione di Caden sia estremamente difficile. Spedito dal padre in una struttura all'avanguardia per soldati feriti sul campo di battaglia, che solitamente non accetta civili, il giovane deve imparare ancora una volta a camminare, a parlare, a mangiare. Grazie alla presenza della madre Kathryn (Helen McCrory), all'aiuto del personale della struttura e all'amicizia (che presto si trasforma in qualcosa di più) con una soldatessa - l'enigmatica Orla, interpretata da Niamh Algar - ricoverata insieme a lui, Caden riesce pian piano a migliorare. A riportarlo al punto di partenza è però Max, che dopo una conferenza stampa in cui dichiara al mondo quanto sia orgoglioso di lui, gli rivela che non lo vuole più al comando del suo National Reporter, che non ha quello che serve per essere l'erede del suo impero.

MotherFatherSon: Richard Gere nell'episodio 3

Caden crolla così in una fortissima depressione, incapace di riprendersi dopo che quello che credeva essere il sogno di una vita (e l'unico modo per impressionare suo padre) gli viene tolto. Sarà Orla a ridargli voglia di vivere e a spingerlo a ricominciare la riabilitazione. Ma qualcosa dentro di lui è definitivamente cambiato, e tutti quei segreti accumulati per anni, tutte quelle "cattive azioni" fatte per il bene del suo giornale e molto probabilmente in nome di suo padre, iniziano a pesare troppo sulla sua coscienza. La grande paura di Max, il fatto che il figlio non possa più controllare quello che dice e che quindi riveli cose che lo riguardano, diventa finalmente realtà: che cosa farà il magnate delle telecomunicazioni ora che suo figlio potrebbe rivelare tutti i suoi più oscuri segreti? Che cos'è che ha tanto bisogno di tenere nascosto?

MotherFatherSon: uno scatto di Richard Gere nella serie

Le sottotrame sono tante e, seppur presenti, vengono relegate un po' sullo sfondo rispetto al difficile percorso di Caden. In MotherFatherSon 1x03 e 1x04 ci spostiamo da un personaggio all'altro, da una parte all'altra del mondo: seguiamo Max nel suo tentativo di acquistare alcune testate in Messico, paese dove è intenzionato a trasferirsi con la nuova moglie; vediamo le indagini di Maggie Barns (Sinéad Cusack) e Nick Caplan (Paul Ready), che iniziano a portare alla luce gli scandali di una classe politica corrotta (ma di cui ci viene rivelato davvero troppo poco); e, infine, assistiamo alla campagna elettorale per un nuovo Primo Ministro, in cui quello uscente, Jahan Zakar (Danny Sapani), perde il sostegno di Max e delle sue testate in favore della controversa Angela Howard (Sarah Lancashire).

Un finale carico di tensione

MotherFatherSon: una foto di scena del secondo episodio

Come vi accennavamo nella recensione dei primi due episodi, uno dei pregi di MotherFatherSon è quello di dare spazio a tanti temi diversi, che possono toccarci da vicino, come le difficoltà di relazionarsi tra genitori e figli o di crescere nell'ombra del proprio padre, o che appartengono ad una sfera più "universale" - che ci riguarda da vicino, sì, ma in maniera diversa -, come le responsabilità della classe politica per il benessere dei cittadini e il ruolo dei media nella percezione che abbiamo della realtà/verità.

MotherFatherSon: Richard Gere compare in una foto di scena del primo episodio

Nel terzo e nel quarto episodio questi temi (e tanti altri ancora) sono tutti presenti, ma vengono trattati in maniera diversa, in certi casi solo accennati, lasciandoci con la voglia e la necessità di approfondire, di scavare un po' di più. Come vi anticipavamo inizialmente, in questi due episodi il ritmo rallenta, nell'economia generale della narrazione si tratta di momenti preparatori, in cui vengono messe le carte in tavola per quello che accadrà in seguito. Il finale di MotherFatherSon 1x04, però, ci fa capire che nei prossimi l'atmosfera potrebbe cambiare, che potrebbe farsi ancora più oscura e che, finalmente, alcuni di quei segreti nascosti potrebbero cominciare a venire alla luce.