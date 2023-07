Mother Mary: le riprese del film con Anne Hathaway continueranno nonostante lo sciopero

Nonostante lo sciopero degli attori del SAG-AFTRA, a Mother Mary, il nuovo film di David Lowery con Anne Hathaway, è stato concesso il permesso di proseguire con le riprese dopo che le parti in causa hanno raggiunto un accordo "ad interim".

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo all'approfondimento sullo sciopero degli attori a Hollywood.

Queste eccezioni vengono concesse alle produzioni cinematografiche e televisive considerate "veramente indipendenti", rispetto a quelle legate a uno studio che fa parte dell'Alliance of Motion Picture and Television Producers. Al momento in cui scriviamo, il via libera è stato concesso a un totale di 39 produzioni.

Tra queste ci sono la serie The Chosen della CW e il film Bride Hard, diretto da Rebel Wilson. La A24, che produce Mother Mary e non ha legami con l'AMPTP, ha ottenuto l'approvazione anche per il film con Paul Rudd e Jenna Ortega, Death of a Unicorn.

Anne Hathaway e Michaela Coel saranno le star di Mother Mary, film diretto da David Lowery

Mother Mary è descritto come un epico melodramma pop che segue una musicista immaginaria (Hathaway) e la sua relazione con un'iconica stilista. Nel cast del film troviamo anche Michaela Coel e Hunter Schafer.

La colonna sonora del film avrà canzoni originali scritte da Jack Antonoff e Charli XCX.