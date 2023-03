Anne Hathaway e Michaela Coel saranno le star di Mother Mary, film diretto da David Lowery

Anne Hathaway sembra avrà un 2023 ricco di impegni: l'attrice ha aggiunto alla sua già lunga lista di progetti il film Mother Mary, che la vedrà recitare sul set accanto a Michaela Coel.

Il lungometraggio, prodotto da A24, sarà diretto da David Lowery e potrà contare sul contributo di Jack Antonoff e Charli XCX che firmeranno e produrranno le canzoni originali del film.

Mother Mary viene descritto come un "epico melodramma pop" con protagonista una musicista, la parte affidata ad Anne Hathaway. Sul grande schermo si assisterà al rapporto della donna con una stilista iconica, il personaggio che sarà interpretato da Michaela Coel.

David Lowery, oltre a essere impegnato come regista, sarà inoltre sceneggiatore del film.

La colonna sonora strumentale, inoltre, sarà firmata da Daniel Hart.

La casa di produzione A24 ha già collaborato in precedenza con Lowery in occasione di Sir Gawain e il Cavaliere Verde e A Ghost Story. Le riprese si svogeranno in Germania, sfruttando gli incentivi offerti alle produzioni che coinvolgono gli esperti locali.

Hathaway, nel 2023, sarà protagonista nelle sale con numerosi titoli, tra cui Eileen, Mother's Instinct e The Idea of You.

Coel, invece, ha recitato nelle puntate della serie Mr. and Mrs. Smith ideata, e interpretata da Donald Glover.

Lowery, nei prossimi mesi, sarà poi impegnato nella promozione di Peter Pan & Weny, il film con star Jude Law, Alan Tudyk, Molly Parker e Yara Shahidi che arriverà in streaming su Disney+ il 28 aprile.