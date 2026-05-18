Ella Enchanted: il film con Anne Hathaway diventerà una serie tv

Ella Enchanted, il film con star Anne Hathaway, diventerà una serie tv targata Disney+.

Lo sviluppo del progetto è ufficialmente in corso: lo studio ha confermato che il lungometraggio prodotto da Miramax nel 2004 è stato considerato perfetto per un potenziale adattamento per il piccolo schermo.

Cosa raccontava il film Ella Enchanted

Anne Hathaway, che era protagonista del lungometraggio, sarà coinvolta come produttrice esecutiva dello show, scritto da Ilana Walpert.

Beth Schwartz (Dead Boy Detectives, di cui potete leggere la nostra recensione) sarà invece showrunner della potenziale serie tratta da Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella.

Parminder Nagra e Anne Hathaway in una scena di Ella Enchanted

Al centro della trama del film c'era la sedicenne Ella che, alla nascita, ha ricevuto il 'dono' dell'obbedienza da una fata chiamata Lucinda, ritrovandosi così costretta a obbedire agli ordini che riceve.

Dopo la morte della madre, la ragazzina si ritrova a vivere con il padre e la matrigna, una donna nobile molto crudele e altezzosa che ha due figlie, Hattie e Olive.

Ella decide quindi di fuggire per cercare di trovare la fata Lucinda, sperando possa toglierle il dono ricevuto.

Durante il viaggio la ragazza compie molti incontri, tra cui quello con un elfo, Slannen, che vuole fare l'avvocato, e il principe Charmont, erede al trono del regno di Frell.

Nel cast, oltre ad Anne Hathaway, c'erano anche Hugh Dancy, Cary Elwes, Aidan McArdle, Lucy Punch, Joanna Lumley, Vivica A. Fox, Eric Idle, Minnie Driver e Steve Coogan.

Il film, tratto dal romanzo Il dono delle fate di Gail Carson Levine, era stato diretto da Tommy O'Haver.

I cambiamenti rispetto al film

La serie in fase di sviluppo manterrà alcuni elementi della storia, come quello dell'obbligo a obbedire, ma eliminerà altri passaggi, tra cui quelli in stile Cenerentola.

Gli eventi, infatti, saranno ambientati in una scuola privata, dove Ella stringerà importanti amicizie, pur essendo bullizzata.

Attualmente Disney+ non ha ancora iniziato la fase del casting e bisognerà attendere per scoprire se la serie verrà realizzata e chi potrebbe essere l'erede di Hathaway nel ruolo di Ella.