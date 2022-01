Mother/Android, su Netflix in streaming da oggi

Oggi 7 gennaio 2022 arriva su Amazon Prime Video il film Mother/Android, il progetto sci-fi con star Chloe Grace Moretz, già disponibile in streaming per tutti gli abbonati!

La storia di Mother/Android è ambientata in un futuro non troppo distante e al centro della trama ci sono Georgia (Chloe Moretz) e il fidanzato Sam (Algee Smith) che intraprendono un complicato viaggio per fuggire dalla propria nazione, coinvolta in un'inaspettata guerra con un'intelligenza artificiale. A pochi giorni dalla nascita del proprio figlio, i due giovani devono affrontare un'area sconosciuta, dove il movimento degli androidi sta ottenendo il potere, nella speranza di raggiungere un luogo sicuro in vista del parto.

Nel cast del film diretto da Mattson Tomlin, sceneggiatore di Project Power e The Batman al suo esordio alla regia, c'è anche Raúl Castillo e il regista Matt Reeves è coinvolto come produttore. Chloe Moretz è un po' svanita dai radar, il suo ultimo progetto è Tom & Jerry, il film in tecnica mista di Tim Story, mentre il prossimo lavoro è Love is a gun di Kike Maíllo (A perfect enemy), una nuova versione della classica storia di Bonnie & Clyde, scritta da David Auburn.

Mother/Android è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2022 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.