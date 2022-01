Mother/Android è talmente disturbante che gli utenti Netflix si mettono in guardia l'un l'altro

"Ma che accidenti", ha twittato uno spettatore pochi giorni fa dopo la visione di Mother/Android, film con Chloe Grace Moretz, su Netflix dal 7 gennaio. La pellicola distopica sarebbe talmente disturbante da spingere gli spettatori a mettersi in guardia a vicenda sulla visione.

Mother / Android: Chloë Grace Moretz con Algee Smith in una scena del film

La storia di Mother/Android è ambientata in un futuro non troppo distante e al centro della trama ci sono Georgia (Chloe Moretz) e il fidanzato Sam (Algee Smith) che intraprendono un complicato viaggio per fuggire dalla propria nazione, coinvolta in un'inaspettata guerra con un'intelligenza artificiale. A pochi giorni dalla nascita del proprio figlio, i due giovani devono affrontare un'area sconosciuta, dove il movimento degli androidi sta ottenendo il potere, nella speranza di raggiungere un luogo sicuro in vista del parto.

Su Rotten Tomatoes i voti di Mother/Android sono davvero pessimi. La critica gli dà un misero 32%. ancor peggio il pubblico dell'aggregatore di voti, che boccia la storia sci-fi con un 23% di voti positivi. Eppure la pellicola ha solleticato la curiosità degli utenti che lo hanno fatto diventare il terzo film in lingua inglese più visto su Netflix a livello globale.

Mother/Android, la recensione: sopravvivenza post-apocalittica nel film Netflix

E le reazioni degli utenti, scossi dalla visione che segna il debutto del regista rumeno Mattson Tomlin, hanno invaso Twitter.

"Non avrei dovuto guardare questo film", si è lamentato un utente di Twitter. Un altro scrive: "Non ero preparato mentalmente per la fine di Mother/Android".