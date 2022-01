Netflix, gennaio 2022: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a gennaio 2022 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo: dalla terza stagione di After Life con Ricky Gervais alla serie Incastrati con Ficarra e Picone al film 4 metà diretto da Alessio Maria Federici. Segnaliamo l'arrivo su Netflix delle tre stagioni della serie Manifest e le 12 stagioni di The Big Bang Theory.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

Incastrati - Stagione 1 - disponibile dal 1 gennaio 2022 - Due sfortunati tecnici della TV si ritrovano per caso sulla scena di un delitto e per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai.

After Life - Stagione 3 - disponibile dal 14 gennaio 2022 - Un giornalista cerca di superare la morte della moglie trasformandosi in un burbero, nel tentativo di tenere lontane le persone che vogliono aiutarlo.

Ozark - Stagione 4 - disponibile dal 21 gennaio 2022 - Dopo il colpo di scena del finale della stagione 3 scopriremo se Byrde riusciranno a rigirare la situazione a loro favore

Snowpiercer - Stagione 3 - disponibile dal gennaio 2022 - continua il viaggio e emozionante del treno mentre altri personaggi entrano a far parte della trama.

Neymar: il caos perfetto - miniserie - disponibile dal 25 gennaio 2022 - amato in tutto il mondo, ma anche calamita per le critiche, Neymar condivide gli alti e bassi della sua vita personale e della carriera calcistica.

Getting Curious with Jonathan Van Ness - Stagione 1 - disponibile dal 28 gennaio 2022 - Jonathan Van Ness si lascia guidare dalla curiosità passando dagli snack alle parrucche.

Serie TV

Manifest - dalla stagione 1 alla stagione 3 - disponibile dal 1 gennaio 2022 - Un aereo atterra misteriosamente anni dopo il decollo, lasciando i suoi passeggeri a fare i conti con strane, nuove realtà in un mondo che è andato avanti senza di loro.

The Big Bang Theory - dalla stagione 1 alla stagione 12 - disponibile dal 1 gennaio 2022 - I fisici Leonard e Sheldon e gli amici Howard e Raj costituiscono un circolo sociale di nerd pronto ad ampliarsi con l'arrivo della nuova vicina aspirante attrice Penny.

The Good Doctor - Stagione 4 - disponibile dal 1 gennaio 2022 - Un chirurgo di talento nello spettro dell'autismo e della sindrome del savant è assunto in un prestigioso ospedale, dove affronta lo scetticismo di colleghi e pazienti.

Film su Netflix

Film Originali Netflix

4 metà - disponibile dal 5 gennaio 2022 - Storie di quattro personaggi e delle quattro coppie che questi potrebbero formare in due possibili realtà alternative. Chi si innamorerà di chi?

Mother/Android - disponibile dal 7 gennaio 2022 - In un mondo postapocalittico scosso da una violenta rivolta di androidi, una giovane incinta e il suo compagno cercano disperatamente di mettersi in salvo.

Il trattamento reale - disponibile dal 20 gennaio 2022 - La parrucchiera newyorkese Izzy è assunta alle nozze di un affascinante principe, ma quando tra loro scocca la scintilla vincerà l'amore o il dovere?

Monaco: sull'orlo della guerra - disponibile dal 21 gennaio 2022 - Alla tesa Conferenza di Monaco del 1938, ex amici che ora lavorano per governi in opposizione diventano loro malgrado spie allo scopo di svelare un segreto nazista.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra - disponibile dal 28 gennaio 2022 - Mescolando vino, pillole, ricette al forno e una fervida immaginazione, Anna diventa ossessionata da un vicino di casa attraente e assiste a un omicidio. O forse no?

Film

Sicario - disponibile dal 1 gennaio 2022 - Dopo aver scoperto numerosi cadaveri murati all'interno di una casa del Texas, l'agente dell'FBI Kate Macer viene arruolata per catturare i mandanti degli omicidi

Bad Boys for Life - disponibile dal 3 gennaio 2022 - il terzo capitolo dell'adrenalinico franchise vede ritornare in azione Mike e Marcus, che sono ormai adulti stagionati con le problematiche che ne derivano.

Doctor Sleep - disponibile dal 5 gennaio 2022 - Dan Torrance è rimasto segnato dagli eventi traumatici del suo passato, di quand'era bambino e rischiò di morire per mano di suo padre, impazzito a causa delle presenze maligne dell'Overlook Hotel

DOCUMENTARI E REALITY

Too Hot to Handle - Stagione 3 - disponibile dal 19 gennaio 2022 - Single stupendi si conoscono e socializzano sulle spiagge di una località da sogno, con un inghippo: per vincere l'allettante premio in palio devono rinunciare al sesso.

Anime