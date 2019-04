Moschettieri del Re: il film con Favino e Mastrandrea stasera su Sky!

A pochi mesi dall'uscita nelle sale cinematografiche e dopo il successo al Box Office arriva in prima tv Moschettieri del Re: la penultima missione: il film prodotto da Indiana Production con Vision Distribution, in collaborazione con Lucana Film Commission, Sky Cinema e TIMVISION e diretto da Giovanni Veronesi (Manuale d'amore, Non è un paese per giovani), sarà trasmesso stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 in prima tv su Sky Cinema Uno e disponibile anche su Sky On Demand e su Tim Vision.

D'Artagnan (Pierfrancesco Favino, Suburra, A casa tutti bene), Porthos (Valerio Mastandrea, Perfetti Sconosciuti, the Place), Athos (Rocco Papaleo, Un boss in salotto, Il Premio) e Aramis (Sergio Rubini, Sei mai stata sulla luna?, Non è un paese per giovani) oggi sono rispettivamente un allevatore di bestiame con un improbabile accento francese, un locandiere ubriacone, un castellano lussurioso e un frate indebitato, che per amor patrio saranno di nuovo moschettieri.

Moschettieri del Re: La Penultima Missione, Pierfrancesco Favino in una scena

Cinici, disillusi e sempre abilissimi con spade e moschetti, saranno richiamati all'avventura dalla Regina Anna (Margherita Buy, Mia madre, Io e lei) per salvare la Francia dalle trame ordite a corte dal perfido Cardinale Mazzarino (Alessandro Haber, Cosa fai a capodanno?, In viaggio con Adele), con la sua cospiratrice Milady (Giulia Bevilacqua, Cardiofitness, Tutta colpa di Freud).

Affiancati nelle loro gesta dall'inscalfibile Servo muto (Lele Vannoli, Benvenuto presidente!, Nove lune e mezza) e da un'esuberante ancella (Matilde Gioli, Mamma o papà, La casa di famiglia), i quattro - in sella a destrieri più o meno fedeli - combatteranno per la libertà dei perseguitati Ugonotti e per la salvezza del giovanissimo, parruccato e dissoluto Luigi XIV (Marco Todisco, Al posto tuo, Non c'è campo). Muovendosi al confine tra realtà e fantasia, i moschettieri si spingeranno fino a Suppergiù, provando a portare a termine un'altra incredibile missione. Difficile dire se sarà l'ultima o la penultima.

"Vorrei che la gente uscisse dal cinema contenta e sorridente" ha commentato Veronesi "Il film ha due caratteristiche principali: la comicità e il romanticismo dei nostri anziani supereroi che hanno perso potere e fascino agli occhi del loro popolo e per riconquistarlo devono ricominciare tutto di nuovo alla loro veneranda età sebbene siano stati e siano delle vere star e questo rappresenta anche in qualche modo una metafora sulla vita e sull'amicizia".

Arricchiscono il cast di Moschettieri del Re: La Penultima Missione anche Valeria Solarino (Cicognac), Roberta Procida (Farnesina), Luis Molteni (Cherì), Antonio Iuorio (Oste).