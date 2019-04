Sky Cinema festeggia Pasqua tra 100% Animation e prime TV!

In occasione delle festività pasquali, Sky Cinema propone una programmazione speciale per tutti, da Hotel Transylvania 3 ai Moschettieri del Re!

Con l'arrivo della Pasqua, Sky Cinema propone per tutta la settimana la programmazione speciale 100% Animation per tutta la famiglia con tanti film in prima tv, una collection dedicata ai film d'animazione, oltre ai grandi classici di Disney Cinemagic.

Da oggi, lunedì 15, a domenica 28 aprile si accende su Sky Cinema Collection la programmazione dedicata ai film d'animazione con oltre 50 film per tutti in cui non mancheranno i grandi successi targati Disney Pixar. Tra questi il vincitore di Oscar e Golden Globe 2018 Coco , in cui un aspirante musicista messicano si ritrova nella Terra dell'Aldilà per scoprire i segreti dei suoi antenati, e il terzo capitolo della saga dedicata alle auto Cars 3, dove Saetta McQueen sfida il modernissimo bolide Jackson Storm con l'aiuto di Cruz Ramirez.

Coco: un concept art del film

Spazio anche a celebri film targati Dreamworks, tra cui le avventure dell'orco verde più simpatico di sempre con Shrek 2, Shrek Terzo e Shrek e vissero felici e contenti, e lo spin-off che vede protagonista il divertente felino della saga di Shrek in Il gatto con gli stivali; l'emozionante Dragon Trainer che vede protagonista il figlio di un capo vichingo che stringe amicizia con un drago; e le vicende del goloso panda Po che, per un'antica profezia, impara le arti marziali in Kung Fu Panda e Kung Fu Panda 2.

Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa: un momento del film animato

Da non perdere inoltre la prima visione di Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa (in prima tv lunedì 22 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection); Ferdinand, film d'animazione candidato agli Oscar® 2018 in cui un giovane toro dall'indole pacifica è costretto a sfidare i matador in una corrida; il colorato film d'animazione ambientato in uno smartphone Emoji - Accendi le emozioni; Gnomeo e Giulietta e il suo sequel Sherlock Gnomes in cui due nani da giardino ingaggiano Sherlock Gnomes e Watson per fare luce su delle misteriose sparizioni; le colorate avventure in terra carioca raccontate in Rio che vede protagonista un raro pappagallo domestico che si vede la vita sconvolta quando è trasferito in Brasile; e da uno dei due registi de Il Re Leone, Roger Allers, Boog e Elliot a caccia di amici, che racconta le vicende su un simpatico orso e un cervo.

Moschettieri del re: i quattro moschettieri schierati a cavallo

Per la sera di Pasqua, domenica 21 aprile, alle 21.15 arriva su Sky Cinema Uno (il canale con i successi cinematografici, i blockbuster hollywoodiani e i grandi film per la famiglia), a pochi mesi dall'uscita nelle sale, la prima tv di Moschettieri del Re: La Penultima Missione, l'avventurosa commedia diretta da Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Margherita Buy. Nel weekend da segnalare anche le prime tv di Colette (venerdì 19 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due, il canale con le prime visioni di qualità e i film che hanno fatto la storia del cinema), con Keira Knightley che interpreta Sidonie-Gabrielle Colette, considerata fra le maggiori figure letterarie e di emancipazione della prima metà del XX secolo, e quella di Un sogno chiamato Florida (sabato 20 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due) con Willem Dafoe, candidato come miglior attore non protagonista agli Oscar 2018.

Da non perdere, inoltre, la programmazione speciale di Disney Cinemagic su Sky Cinema Family nel weekend di Pasqua e a Pasquetta: si parte sabato 20 aprile con Flubber - Un professore tra le nuvole (alle 15.15), Bolt - Un eroe a quattro zampe (alle 16.50), i classici La spada nella roccia (alle 19.40), La Sirenetta 2 - Ritorno agli abissi (alle 21.00), mentre il giorno di Pasqua, domenica 21, dalle 10.00 I Tre Caballeros in cui Paperino va in Brasile insieme all'amico pappagallo José Carioca e in Messico con il galletto Panchito, la mattinata prosegue poi con l'avventurosa animazione Uno zoo in fuga (alle 11.10), con il magico Trilli e il segreto delle ali (alle 12.30) e con il primo storico lungometraggio che vede protagonisti Paperone e Qui, Quo, Qua Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta (alle 13.45). Lunedì 22, sempre dalle 10.00, si riparte con il live action Professore a tutto gas, seconda avventura per Fred MacMurray, ancora nei panni dello stravagante inventore di Un professore tra le nuvole, si prosegue con la favola d'animazione prodotta da John Lasseter Bolt - un eroe a quattro zampe (alle 11.40), mentre chiude la speciale programmazione La spada nella roccia (alle 13.15).