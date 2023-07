Morto per un dollaro stasera in prima tv su Sky Cinema Due: trama e cast del film di Walter Hill

Stasera su Sky Cinema Due va in onda Morto per un dollaro: trama e cast del film western diretto da Walter Hill

Stasera, mercoledì 26 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Due arriva in prima tv Morto per un dollaro, film diretto da Walter Hill. La sceneggiatura di questa pellicola western è stata scritta dallo stesso regista. Il lungometraggio va in onda alle 21.45 anche su Sky Cinema Western e sarà disponibile in streaming su NOW. Trama e cast di Morto per un dollaro, che si potrà vedere anche on demand e in 4K.

Dead For A Dollar: Rachel Brosnahan, Christoph Waltz, Warren Burke in una scena del film

Morto per un dollaro: Trama

Siamo nel 1897. Morto per un dollaro segue il famoso cacciatore di taglie Max Borlund fin nelle profondità̀ del Messico; qui si imbatte in Joe Cribbens - giocatore d'azzardo professionista e fuorilegge, suo nemico giurato - che Max aveva spedito in prigione alcuni anni prima. Borlund è in missione: deve ritrovare e portare a casa Rachel Kidd, moglie di un ricco uomo d'affari di Santa Fe, rapita e presa in ostaggio.

Quando scopre che la donna è in realtà̀ scappata da un marito violento, Max deve fare una scelta: portare a termine la missione disonesta per cui è stato ingaggiato, o farsi da parte mentre spietati fuorilegge mercenari e il rivale di lunga data si fanno sempre più̀ vicini... Max e il suo aiutante Alonzo Poe non hanno nulla da guadagnare se resistono: nulla, a parte l'onore.

Dead For A Dollar: Christoph Waltz in una scena del film

Cast

Dead For A Dollar: Willem Dafoe in una scena del film

Canale Western

In occasione della prima visione di Dead for a Dollar, da lunedì 24 a lunedì 31 luglio al canale 303 arriva Sky Cibema Western, con oltre 30 titoli dedicati a uno dei generi più celebrati da Hollywood.

Tra i film in programmazione, l'epico western firmato sempre da Walter Hill Geronimo con Gene Hackman e Wes Studi; il malinconico Hostiles - Ostili, sempre con Wes Studi insieme a Christian Bale e Rosamund Pike; e la pellicola che ruota intorno a una macabra profezia THE LAST SON con Sam Worthington, Colson Baker (alias Machine Gun Kelly), Thomas Jane ed Heather Graham. E ancora, il capolavoro di Sam Peckinpah Il mucchio selvaggio, con Ernest Borgnine e William Holden, il film ambientato sulle Montagne Rocciose Corvo Rosso non avrai il mio scalpo, diretto da Sydney Pollack, scritto da John Milius e interpretato da Robert Redford.

Le pellicole dirette e interpretate da Clint Eastwood Il texano dagli occhi di ghiaccio, ambientato durante la Guerra di Secessione, e il vincitore di 4 Oscar Gli spietati con Gene Hackman, Morgan Freeman e Richard Harris.

Inoltre, lo spaghetti western di Sergio Corbucci Django, con Franco Nero protagonista, e il capolavoro di Quentin Tarantino, ispirato dal film di Corbucci,